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Как научиться флиртовать и стать настоящим магнитом для других людей: об этом почти никто не знает
Чтобы научиться флиртовать, не нужно изучать кучу манипулятивных техник. Достаточно быть внимательными к языку тела и уметь передавать внутреннюю уверенность. И даже некоторая неуверенность может сделать вас только более привлекательными, потому что искренность всегда в моде.
Успешный флирт — это не врожденный талант, а навык, который может освоить каждый. Рассказываем, что объединяет тех людей, которые умеют лучше всего флиртовать.
Какие два навыка делают человека мастером флирта
Язык тела. Люди, которые легко завоевывают внимание, обычно говорят очень мало, их инструмент флирта — это жесты и взгляд. Зрительный контакт, легкий наклон в сторону собеседника, открытая осанка — это все подсознательные сигналы интереса. Нередко они даже не отдают себе отчет, как точно используют свое тело для установления эмоциональной связи. Интересный факт: психологи по эволюции говорят, что флирт — это естественная часть человеческой коммуникации, которая помогала выживать и размножаться еще в древние времена.
Уверенность и дружелюбие. Обаяние не зависит от внешности. Самые эффективные во флирте не люди с привлекательной внешностью, а те, кто чувствует себя комфортно в собственном теле. Они не боятся быть открытыми, искренне улыбаются и производят приятное впечатление без лишнего пафоса. Психологи отмечают, что внутренняя уверенность намного привлекательнее идеальных черт лица. Она сигнализирует об эмоциональной стабильности и зрелости.