Как научиться флиртовать и стать настоящим магнитом для других людей: об этом почти никто не знает

Язык тела. Люди, которые легко завоевывают внимание, обычно говорят очень мало, их инструмент флирта — это жесты и взгляд. Зрительный контакт, легкий наклон в сторону собеседника, открытая осанка — это все подсознательные сигналы интереса. Нередко они даже не отдают себе отчет, как точно используют свое тело для установления эмоциональной связи. Интересный факт: психологи по эволюции говорят, что флирт — это естественная часть человеческой коммуникации, которая помогала выживать и размножаться еще в древние времена.