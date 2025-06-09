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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
252
Время на прочтение
1 мин

Как научиться флиртовать и стать настоящим магнитом для других людей: об этом почти никто не знает

Чтобы научиться флиртовать, не нужно изучать кучу манипулятивных техник. Достаточно быть внимательными к языку тела и уметь передавать внутреннюю уверенность. И даже некоторая неуверенность может сделать вас только более привлекательными, потому что искренность всегда в моде.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как научиться флиртовать

Как научиться флиртовать / © www.freepik.com/free-photo

Успешный флирт — это не врожденный талант, а навык, который может освоить каждый. Рассказываем, что объединяет тех людей, которые умеют лучше всего флиртовать.

Какие два навыка делают человека мастером флирта

  • Язык тела. Люди, которые легко завоевывают внимание, обычно говорят очень мало, их инструмент флирта — это жесты и взгляд. Зрительный контакт, легкий наклон в сторону собеседника, открытая осанка — это все подсознательные сигналы интереса. Нередко они даже не отдают себе отчет, как точно используют свое тело для установления эмоциональной связи. Интересный факт: психологи по эволюции говорят, что флирт — это естественная часть человеческой коммуникации, которая помогала выживать и размножаться еще в древние времена.

  • Уверенность и дружелюбие. Обаяние не зависит от внешности. Самые эффективные во флирте не люди с привлекательной внешностью, а те, кто чувствует себя комфортно в собственном теле. Они не боятся быть открытыми, искренне улыбаются и производят приятное впечатление без лишнего пафоса. Психологи отмечают, что внутренняя уверенность намного привлекательнее идеальных черт лица. Она сигнализирует об эмоциональной стабильности и зрелости.

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Дата публикации
Количество просмотров
252
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