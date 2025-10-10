Как навести порядок в полотенцах: пользовательница TikTok показала простой, но гениальный метод

Полотенца

Пользовательница TikTok поделилась практическим методом, который помогает поддерживать порядок среди полотенец без идеальной сборки. Ее лайфхак уже назвали «гениальным».

Об этом сообщило издание House Digest.

Женщина рассказала, что долго искала способ хранения, который не занимал бы много времени. У нее есть разные виды полотенец — для ванны, кухни, рук, лица и снятия макияжа. Складывать каждое из них аккуратно оказалось слишком хлопотно, поэтому она решила упростить систему.

Вместо того чтобы складывать все до идеала, блогерша оставляет большие банные полотенца в стопках, а остальные распределяет по подписанным контейнерам — без складывания. Такой подход позволяет быстро найти нужное полотенце и сэкономить время.

В комментариях пользователи TikTok поддержали идею, назвав ее «удобной» и «замечательной». «Не обязательно, чтобы это выглядело идеально — главное, чтобы работало. Если это удобно для тебя и твоей семьи, то этого достаточно», — написала одна из комментаторов.

Главное преимущество метода — простота и адаптивность. Если контейнеры не подходят, их можно заменить другими вариантами организации пространства: например, разделителями в ящиках или вертикальными файловыми органайзерами, куда полотенца ставятся свернутыми.

Также эксперты советуют не забывать о комфорте в ванной комнате, где полотенца используются чаще всего. По информации Ideal Home, полезными решениями могут быть полотенцесушители, ниши в стене, полки под умывальником или тканевые корзины с подписями для разных типов полотенец. Это поможет держать все под рукой и избежать беспорядка.

Главное, отмечают специалисты, — найти способ, который подходит именно вашему образу жизни. Необязательно стремиться к идеальному виду шкафа: главное, чтобы организация была удобной, практичной и помогала поддерживать порядок ежедневно.

