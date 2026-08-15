Кухня / © pexels.com

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Есть вещи, бесконечно мешающие кухонному пространству, но и без них обойтись трудно.

Об этом пишет Realsimple.

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Дизайнеры сходятся во мнении, что чрезмерное количество мелких бытовых приборов на столешнице, даже тех, которыми пользуются каждый день, может создать ощущение беспорядка на кухне.

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На столешнице должно оставаться только то, чем пользуются каждый день. Если соковыжималка, комбайн или миксер месяцами просто стоящие на виду, им следует найти место в шкафу или амбаре.

Эксперты предлагают использовать «гараж» для техники — отдельную закрытую нишу или шкафчик, где приборы остаются доступными, но не занимают рабочую поверхность. Если ремонт не планируется, можно просто реорганизовать имеющиеся шкафы.

Отдельный шаг — выбросить или отдать лишнее. Сломанные инструменты, многочисленные одинаковые лопатки, просроченные специи и бутылки, которыми никто не пользуется, не нужно только переставлять из одного места в другое.

Специи и масла советуют перенести в амбар или шкаф. На виду можно оставить одно часто используемое оливковое масло или соль, но десятки бутылок быстро создают ощущение беспорядка.

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Декор тоже следует ограничить. Одна ваза или небольшая композиция может выглядеть уместно, но большое количество декоративных предметов уносит рабочую площадь и затрудняет протирание поверхности.

Раньше мы писали о том, что грязная кухонная губка может стать источником бактерий и неприятного запаха на кухне.

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