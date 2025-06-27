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Как навсегда избавиться от кротов на своем огороде: лучшие методы, которые действительно работают
Кроты — это маленькие и крайне неприятные «гости» на огороде. Они не едят растения, но в считанные дни могут уничтожить корневую систему овощных культур, цветов и даже молодых плодовых деревьев.
Роя подземные тоннели, кроты нарушают структуру почвы, пересушивают корни огородных культур и оставляют холмики, портящие грядки. Если вы устали бороться с подземными «шахтерами», эти эффективные способы обязательно помогут прогнать их навсегда с вашего участка.
Как навсегда избавиться от кротов на своем участке: гуманные способы, о которых стоит знать
Шум и вибрация. Кроты очень чувствительны к этому, поэтому можно использовать ветряные мельницы из пластиковых бутылок. Установите в землю металлические палки и наденьте на них бутылки или консервные банки. Ветер будет создавать неприятный звук и вибрацию, которые крот будет четко ощущать под землей. Также можно воспользоваться ультразвуковыми отпугивателями, которые продаются в специализированных магазинах или на сайтах. Они безопасны для людей и домашних животных, но невыносимы для кротов.
Растения с резким запахом. Некоторые ароматы способны отпугнуть кротов навсегда. Чернобривцы, нарциссы и клещевина не только украшают клумбу, они выделяют специфический аромат, крайне неприятный для кротов. Чеснок и лук также непереносимы для вредителей. А запах бузины и мяты, если положить ветки этих растений возле нор, надолго прогонит этих незваных гостей из вашего огорода.
Подручные средства. Смочите ненужную тряпку в смеси уксуса с водой или нашатырного спирта и положите возле кротовой норы. Кроты боятся резких запахов, поэтому будут обходить ваш огород. Также можно взять черный молотый перец или табак и рассыпать возле кротовин. Эти ингредиенты вызывают раздражение у кротов, поэтому они покинут участок.
Чего не стоит делать в борьбе с кротами
Не применяйте яды, они опасны для людей, домашних животных и окружающей среды.
Не лейте бензин и другие химикаты, эти вещества могут повредить почву и испортить будущий урожай.