Как навсегда избавиться от кротов на своем огороде: лучшие методы, которые действительно работают

Роя подземные тоннели, кроты нарушают структуру почвы, пересушивают корни огородных культур и оставляют холмики, портящие грядки. Если вы устали бороться с подземными «шахтерами», эти эффективные способы обязательно помогут прогнать их навсегда с вашего участка.

Шум и вибрация. Кроты очень чувствительны к этому, поэтому можно использовать ветряные мельницы из пластиковых бутылок. Установите в землю металлические палки и наденьте на них бутылки или консервные банки. Ветер будет создавать неприятный звук и вибрацию, которые крот будет четко ощущать под землей. Также можно воспользоваться ультразвуковыми отпугивателями, которые продаются в специализированных магазинах или на сайтах. Они безопасны для людей и домашних животных, но невыносимы для кротов.

Растения с резким запахом. Некоторые ароматы способны отпугнуть кротов навсегда. Чернобривцы, нарциссы и клещевина не только украшают клумбу, они выделяют специфический аромат, крайне неприятный для кротов. Чеснок и лук также непереносимы для вредителей. А запах бузины и мяты, если положить ветки этих растений возле нор, надолго прогонит этих незваных гостей из вашего огорода.