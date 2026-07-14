Как навсегда избавиться от муравейников во дворе: 5 естественных способов без химии

Муравьи / © unsplash.com

Реклама

Муравейники во дворе не только портят вид газона, но и могут постепенно наносить ему вред. Эксперты по борьбе с вредителями объяснили, какие природные способы помогают избавиться от муравьев без использования синтетических химикатов и почему лучший результат даёт устранение причин их появления.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

Специалисты отмечают, что муравейники — это не просто земляные насыпи на газоне. Они являются входами в подземные колонии муравьев, туннели которых могут повреждать корневую систему травы. Кроме того, сами муравейники способны перекрывать доступ воздуха к газону, из-за чего отдельные участки травы могут засыхать.

Реклама

Одним из самых эффективных натуральных средств эксперты называют диатомовую землю. Это природный материал, образованный из окаменелых остатков микроскопических водорослей. По словам Боба Гилберта, он повреждает внешний защитный слой тела насекомых, из-за чего муравьи постепенно высыхают.

Для применения достаточно слегка присыпать диатомовой землей места, по которым передвигаются муравьи. В то же время эксперт предупреждает, что не следует насыпать ее толстым слоем, ведь порошок может разнести ветер, что потенциально повлияет и на полезных насекомых. Кроме того, во влажной среде это средство теряет эффективность, поэтому при необходимости его придется наносить повторно, когда из колонии будут выходить новые муравьи.

Еще один естественный способ — облить муравейник раствором воды с мылом. Такое средство уничтожает муравьев только при непосредственном контакте, однако не проникает глубоко в колонию, поэтому обычно не доходит до королевы. Из-за этого метод может лишь временно снизить активность насекомых на поверхности.

В то же время мыльный раствор следует применять с осторожностью, особенно вблизи газона и декоративных растений, поскольку щелочные компоненты мыла могут оказать негативное воздействие на растительность.

Реклама

Эд Долшун также советует использовать разбавленный белый уксус. Для этого достаточно смешать уксус и воду примерно в равных пропорциях и обработать места, где передвигаются муравьи, а также входы в муравейники. По его словам, муравьи ориентируются по запаховым следам, а уксус помогает их уничтожить, что замедляет передвижение насекомых.

Впрочем, этот способ не влияет на саму колонию. Если прекратить регулярно обрабатывать поверхности, муравьи могут вновь проложить свои маршруты. Также специалисты советуют не распылять уксусный раствор непосредственно на растения, чтобы не повредить их.

Самым важным шагом в борьбе с муравьями эксперты называют устранение источников пищи. Боб Гилберт рекомендует убирать корм для домашних животных, рассыпанные птичьи семена, опавшие плоды и другие пищевые остатки, которые привлекают насекомых.

Эд Долшун добавляет, что пока рабочие муравьи могут кормить королеву, колония будет продолжать существовать. Именно поэтому стоит также проверить двор на наличие открытых мусорных баков или других доступных источников пищи.

Реклама

Не менее важно устранить и источники влаги. По словам Боба Гилберта, муравьи часто устраивают муравейники рядом с местами, где есть постоянный доступ к воде. Это могут быть протекающие шланги, миски с водой для домашних животных или другие влажные участки.

Эд Долшун также советует устранить протечки наружных кранов, убрать чрезмерно влажную мульчу и не оставлять сложенные дрова в сырых местах. По его словам, если не устранить источники пищи и воды, придётся постоянно бороться с последствиями, ведь именно эти условия привлекают муравьёв во двор.

Напомним, ранее мы рассказывали, как продлить цветение розы: узнайте о правильной обрезке, подкормке и поливе.

Новости партнеров