Как навсегда избавиться от неприятного запаха обуви: помогут эти копеечные подручные средства

От неприятного запаха ног и обуви никто не застрахован. Эту проблему вызывают бактерии, являющиеся источником вони. С ног они попадают в обувь, а влажная среда способствует их размножению, из-за чего возникает неприятный запах. Однако есть несколько простых, но достаточно эффективных методов, чтобы раз и навсегда избавиться от этой неприятности. Рассказываем, как избавиться от неприятного запаха в обуви с помощью подручных средств.

Как избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях

Перекись водорода и уксус. Смочите ватный диск в одной из этих жидкостей и протрите обувь внутри. Через пять минут неприятный запах исчезнет, как и не было.

Смочите ватный диск в одной из этих жидкостей и протрите обувь внутри. Через пять минут неприятный запах исчезнет, как и не было. Сода и крахмал. Смешайте три столовых ложки соды и ложку крахмала, добавьте в смесь несколько капель эфирного масла с любимым запахом. Насыпьте этот порошок в носки и положите на ночь в обувь. К утру ваша любимая пара ботинок будет пахнуть эфирным маслом, а вони вообще не будет.

Смешайте три столовых ложки соды и ложку крахмала, добавьте в смесь несколько капель эфирного масла с любимым запахом. Насыпьте этот порошок в носки и положите на ночь в обувь. К утру ваша любимая пара ботинок будет пахнуть эфирным маслом, а вони вообще не будет. Масло чайного дерева или лаванды. Если у вас есть такое эфирное масло, просто капните несколько капель на стельку. Эти масла обладают антибактериальными свойствами. Они быстро убьют все бактерии, вызывающие неприятный запах, а также оставят после себя хороший аромат.

Если у вас есть такое эфирное масло, просто капните несколько капель на стельку. Эти масла обладают антибактериальными свойствами. Они быстро убьют все бактерии, вызывающие неприятный запах, а также оставят после себя хороший аромат. Чайные пакетики. На ночь положите пакетики с черным чаем в обувь. Чай также обладает антибактериальными свойствами, поэтому к утру от неприятного запаха не останется и следа. Кроме того, чай – это хороший сорбент, он способен впитывать любые запахи.

На ночь положите пакетики с черным чаем в обувь. Чай также обладает антибактериальными свойствами, поэтому к утру от неприятного запаха не останется и следа. Кроме того, чай – это хороший сорбент, он способен впитывать любые запахи. Сода или активированный уголь. Эти средства хорошо впитывают влагу, которая может являться причиной появления бактерий, вызывающих неприятный запах. Насыпьте соды или истолченные таблетки активированного угля в носки и положите в обувь, оставьте на ночь. Утром от вони и влаги не останется и следа.

Эти средства хорошо впитывают влагу, которая может являться причиной появления бактерий, вызывающих неприятный запах. Насыпьте соды или истолченные таблетки активированного угля в носки и положите в обувь, оставьте на ночь. Утром от вони и влаги не останется и следа. Морозилка. Такой странный, однако крайне эффективный способ отлично справится с неприятным запахом обуви. Заверните пару ботинок в пакет и положите в морозилку на 12 часов. Низкая температура уничтожит все бактерии, вызывающие вонь.

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