Как навсегда избавиться от неприятного запаха обуви: помогут эти копеечные подручные средства

Проблему неприятного запаха обуви очень легко решить с помощью простых народных методов.
От неприятного запаха ног и обуви никто не застрахован. Эту проблему вызывают бактерии, являющиеся источником вони. С ног они попадают в обувь, а влажная среда способствует их размножению, из-за чего возникает неприятный запах. Однако есть несколько простых, но достаточно эффективных методов, чтобы раз и навсегда избавиться от этой неприятности. Рассказываем, как избавиться от неприятного запаха в обуви с помощью подручных средств.
Как избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях
- Перекись водорода и уксус. Смочите ватный диск в одной из этих жидкостей и протрите обувь внутри. Через пять минут неприятный запах исчезнет, как и не было.
- Сода и крахмал. Смешайте три столовых ложки соды и ложку крахмала, добавьте в смесь несколько капель эфирного масла с любимым запахом. Насыпьте этот порошок в носки и положите на ночь в обувь. К утру ваша любимая пара ботинок будет пахнуть эфирным маслом, а вони вообще не будет.
- Масло чайного дерева или лаванды. Если у вас есть такое эфирное масло, просто капните несколько капель на стельку. Эти масла обладают антибактериальными свойствами. Они быстро убьют все бактерии, вызывающие неприятный запах, а также оставят после себя хороший аромат.
- Чайные пакетики. На ночь положите пакетики с черным чаем в обувь. Чай также обладает антибактериальными свойствами, поэтому к утру от неприятного запаха не останется и следа. Кроме того, чай – это хороший сорбент, он способен впитывать любые запахи.
- Сода или активированный уголь. Эти средства хорошо впитывают влагу, которая может являться причиной появления бактерий, вызывающих неприятный запах. Насыпьте соды или истолченные таблетки активированного угля в носки и положите в обувь, оставьте на ночь. Утром от вони и влаги не останется и следа.
- Морозилка. Такой странный, однако крайне эффективный способ отлично справится с неприятным запахом обуви. Заверните пару ботинок в пакет и положите в морозилку на 12 часов. Низкая температура уничтожит все бактерии, вызывающие вонь.
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