Как навсегда избавиться от неприятного запаха в туалете: эти копеечные продукты уничтожают вонь
Чтобы надолго забыть о вони в туалете, не обязательно тратить деньги на дорогие химические средства. Есть действенные народные методы, которые помогут поддерживать чистоту и свежесть воздуха каждый день.
Неприятный запах в туалете — проблема, знакомая абсолютно всем. Частая уборка не всегда помогает, ведь источники вони могут быть на стенках унитаза, в сливных трубах и в воздухе. Однако существует простой и доступный метод, действительно помогающий надолго избавиться от этой проблемы. И для этого не нужно покупать дорогие средства, потому что все уже есть на вашей кухне.
Как избавиться от неприятного запаха в туалете: основной метод, который действительно работает
Самое эффективное средство — это обычная пищевая сода в сочетании с уксусом.
Насыпьте на стены унитаза 3 столовых ложки соды.
Сверху налейте стакан уксуса.
Начнется реакция с образованием пены, которая разъедает налет, уничтожает бактерии и нейтрализует вонь.
Через 15 минут промойте все горячей водой.
Этот метод не только убирает запах, но и очищает поверхность от известкового налета и мочевого камня.
Какие еще народные методы, чтобы избавиться от вони в туалете
Лимонная кислота. Растворите пакетик лимонной кислоты в стакане теплой воды и обработайте унитаз. Она отлично удаляет мочевой камень и оставляет приятный цитрусовый аромат.
Активированный уголь. Положите несколько таблеток в спичечный коробок или небольшой контейнер с дырочками и оставьте в туалете. Угли поглощают запахи, действуя как натуральный абсорбент.
Эфирное масло. Несколько капель эфирного масла — лаванды, эвкалипта или лимона, на ватный диск или кусочек ткани. Этот простой способ поможет освежить воздух, диск можно положить возле бачка или на полочку.
Пищевая соль. Соль хорошо впитывает влагу и устраняет затхлые запахи. Достаточно насыпать горсть в небольшую баночку и оставить ее в туалете.
Настой уксуса с цитрусовой цедрой. Залейте кожуру апельсина или лимона уксусом и оставьте на несколько дней. Это домашнее средство можно использовать для протирания унитаза и полов в туалете.