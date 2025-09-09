Как навсегда избавиться от неприятного запаха в туалете: эти копеечные продукты уничтожают вонь

Как избавиться от вони в туалете / © Credits

Неприятный запах в туалете — проблема, знакомая абсолютно всем. Частая уборка не всегда помогает, ведь источники вони могут быть на стенках унитаза, в сливных трубах и в воздухе. Однако существует простой и доступный метод, действительно помогающий надолго избавиться от этой проблемы. И для этого не нужно покупать дорогие средства, потому что все уже есть на вашей кухне.

Как избавиться от неприятного запаха в туалете: основной метод, который действительно работает

Самое эффективное средство — это обычная пищевая сода в сочетании с уксусом.

Насыпьте на стены унитаза 3 столовых ложки соды. Сверху налейте стакан уксуса. Начнется реакция с образованием пены, которая разъедает налет, уничтожает бактерии и нейтрализует вонь. Через 15 минут промойте все горячей водой.

Этот метод не только убирает запах, но и очищает поверхность от известкового налета и мочевого камня.

Какие еще народные методы, чтобы избавиться от вони в туалете