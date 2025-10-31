ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
29
Время на прочтение
2 мин

Как навсегда избавиться от неприятных запахов в своем доме: лучшие методы, проверенные временем

Эти простые домашние способы помогут сделать воздух свежим без химии и излишних затрат.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от неприятного запаха в доме

Как избавиться от неприятного запаха в доме / © www.freepik.com/free-photo

Даже в самом чистом доме иногда появляются неприятные запахи — после приготовления пищи, от животных, из мусорного ведра или из-за влажности. Освежители воздуха только маскируют проблему, но не устраняют ее. Чтобы в квартире всегда царил аромат свежести и уюта, нужно знать несколько проверенных способов, которые действуют быстро и безопасно.

Как навсегда избавиться от неприятных запахов в квартире: лучшие способы

  1. Проветривание. Самый простой, но самый действенный способ — регулярное проветривание. Открывайте окна хотя бы дважды в день на 10 минут. Струя свежего воздуха удаляет затхлые запахи, снижает уровень влаги и освежает атмосферу в доме. Для лучшего эффекта создайте сквозное проветривание — открытое окно на кухне и в противоположной комнате.

  2. Сода и лимон. Пищевая сода отлично впитывает посторонние запахи. Насыпьте ее в небольшую миску или баночку и поставьте в холодильник, у мусорного ведра, в шкаф или амбар. Лимон не только нейтрализует запахи, но и наполняет дом приятной цитрусовой свежестью. Добавьте в воду сок половины лимона, несколько капель уксуса и протрите все поверхности.

  3. Кофе или рис для устранения влаги и аромата затхлости. Если в квартире появился запах сырости, помогут натуральные поглотители — молотые кофейные зерна или рис. Поставьте небольшую мисочку с кофе в ванной, гардеробе или около обуви. Рис — идеальный вариант для впитывания влаги, поэтому его можно разложить в тканевые мешочки.

  4. Растения, очищающие воздух. Некоторые комнатные растения действуют как живые фильтры. Они не только освежают интерьер, но и очищают воздух от токсинов и неприятных запахов. Лучше всего подходят: спатифиллум, сансевьерия, алоэ вера, папоротник, плющ.

  5. Домашние ароматизаторы. Вместо искусственных отдушек попробуйте создать натуральный освежитель: несколько капель эфирного масла лаванды, апельсина или эвкалипта, 100 мл воды, чайная ложка соды. Смешайте компоненты в пульверизаторе — и ваш дом наполнится нежным ароматом, не вызывающим аллергии.

  6. Чистота. Регулярно мойте мусорное ведро, холодильник, кухонную вытяжку и текстильные элементы. Именно эти места чаще всего являются источником неприятных запахов. Поддерживайте чистоту — и ни один ароматизатор не потребуется.

Дата публикации
Количество просмотров
29
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie