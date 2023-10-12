Как навсегда избавиться от пауков: держите дома это растение

Какого растения боятся пауки и какие еще способы борьбы с пауками.
Пауки своим присутствием ни у кого не вызывают радости и восхищения. И даже если у вас нет арахнофобии, появление таких соседей в доме не порадует. Согласно статистике, каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина опасаются мохнатых существ. И еще один факт, доказанный учёными, в одном доме обычно проживает около 1500 пауков. Но паниковать не стоит, можно воспользоваться простым методом, который заставит незваных гостей уйти из вашего дома.
Как избавиться от пауков в доме: какого растения боятся членистоногие
Паучки боятся многих запахов, их пугает каштан, уксус, апельсин и другие цитрусовые, лесные орехи и т.д. Но больше всего они не выносят резкого запаха мяты. К слову, это растение также пугает мышей и комаров, поэтому если у вас есть и такие проблемы, тогда этот метод точно для вас.
Что нужно делать, чтобы с помощью мяты избавиться от пауков? Одного горшка с этой ароматной травой будет достаточно, чтобы выгнать незваных гостей из своего дома. Если дом большой, и в каждой комнате есть гости, нужно расставить мяту в каждом помещении, где вы заметили проблему. И через несколько часов пауков вы больше не увидите. А приятным бонусом для вас станет ароматный чай, который можно сделать из мяты.
Есть несколько видов мяты, которую можно прорастить в горшке для борьбы с пауками. Имбирная мята – это декоративный вид, на ее зеленых листьях хорошо просматривается желтый рисунок. А в конце лета она зацветает сиренево-розовыми цветочками. Есть карамельная мята, устойчивая к болезням, и хорошо приживается в любой почве. А из перечной мяты выходит самый вкусный чай с отличным незабываемым ароматом. Шоколадная мята идеально подойдет для десертов, компотов и даже мясных трав. Есть еще вид яблочной мяты – ее можно добавлять в выпечку и разнообразные блюда из рыбы, потому что она дает приятную кислинку. И еще апельсиновая – ее совершенно не переносят пауки, и она прямо создана для тех, кто любит цитрусовые фрукты.
Как еще можно избавиться от пауков в доме
Чтобы навсегда избавиться от незваных гостей, есть еще несколько эффективных методов.
- Генеральная уборка. Нужно почистить все уголки в доме, убрать крошки из всех ящичков, заглянуть во все темные уголки своего жилища. Паутину можно убрать палкой, на которую нужно намотать влажную тряпку, или веником.
- Резкие запахи. Яркие ароматы отпугивают членистоногих, поэтому здесь можно использовать апельсин, лимон, раздробленные каштаны и фундук. Их нужно будет разбрасывать по углам в доме, из-за резкого запаха пауки вынуждены будут покинуть ваш дом.
- Эфирное масло. Можно обработать дом жидкостью с эфирными маслами. Нужно в пульверизатор добавить 20 капель эвкалиптового, мятного или чайного дерева на 1 литр воды, затем опрыскать все углы в доме.
- Уксус. Нужно в равных пропорциях смешать уксус и воду и обработать места, где живут пауки, от кислоты они погибнут и не будут надоедать.
- Овечья шерсть или пряжа. Если вдруг у вас есть такие вещи в доме, их можно разложить под паутинами, пауки не выдерживают этого запаха, потому пойдут сразу же.
- Яд. Также есть специальный яд от пауков, например аэрозоли. Их нужно распылить по всему дому и трещинам. Но предварительно необходимо освободить помещение от людей и домашних животных, следуя инструкциям на упаковке. Через 40 минут, когда подействует аэрозоль, дом нужно хорошо вымыть и проветрить.
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