Как навсегда избавиться от пауков: держите дома это растение

Пауки своим присутствием ни у кого не вызывают радости и восхищения. И даже если у вас нет арахнофобии, появление таких соседей в доме не порадует. Согласно статистике, каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина опасаются мохнатых существ. И еще один факт, доказанный учёными, в одном доме обычно проживает около 1500 пауков. Но паниковать не стоит, можно воспользоваться простым методом, который заставит незваных гостей уйти из вашего дома.

Как избавиться от пауков в доме: какого растения боятся членистоногие

Паучки боятся многих запахов, их пугает каштан, уксус, апельсин и другие цитрусовые, лесные орехи и т.д. Но больше всего они не выносят резкого запаха мяты. К слову, это растение также пугает мышей и комаров, поэтому если у вас есть и такие проблемы, тогда этот метод точно для вас.

Что нужно делать, чтобы с помощью мяты избавиться от пауков? Одного горшка с этой ароматной травой будет достаточно, чтобы выгнать незваных гостей из своего дома. Если дом большой, и в каждой комнате есть гости, нужно расставить мяту в каждом помещении, где вы заметили проблему. И через несколько часов пауков вы больше не увидите. А приятным бонусом для вас станет ароматный чай, который можно сделать из мяты.

Есть несколько видов мяты, которую можно прорастить в горшке для борьбы с пауками. Имбирная мята – это декоративный вид, на ее зеленых листьях хорошо просматривается желтый рисунок. А в конце лета она зацветает сиренево-розовыми цветочками. Есть карамельная мята, устойчивая к болезням, и хорошо приживается в любой почве. А из перечной мяты выходит самый вкусный чай с отличным незабываемым ароматом. Шоколадная мята идеально подойдет для десертов, компотов и даже мясных трав. Есть еще вид яблочной мяты – ее можно добавлять в выпечку и разнообразные блюда из рыбы, потому что она дает приятную кислинку. И еще апельсиновая – ее совершенно не переносят пауки, и она прямо создана для тех, кто любит цитрусовые фрукты.

Как еще можно избавиться от пауков в доме

Чтобы навсегда избавиться от незваных гостей, есть еще несколько эффективных методов.

Генеральная уборка. Нужно почистить все уголки в доме, убрать крошки из всех ящичков, заглянуть во все темные уголки своего жилища. Паутину можно убрать палкой, на которую нужно намотать влажную тряпку, или веником.

Нужно почистить все уголки в доме, убрать крошки из всех ящичков, заглянуть во все темные уголки своего жилища. Паутину можно убрать палкой, на которую нужно намотать влажную тряпку, или веником. Резкие запахи. Яркие ароматы отпугивают членистоногих, поэтому здесь можно использовать апельсин, лимон, раздробленные каштаны и фундук. Их нужно будет разбрасывать по углам в доме, из-за резкого запаха пауки вынуждены будут покинуть ваш дом.

Яркие ароматы отпугивают членистоногих, поэтому здесь можно использовать апельсин, лимон, раздробленные каштаны и фундук. Их нужно будет разбрасывать по углам в доме, из-за резкого запаха пауки вынуждены будут покинуть ваш дом. Эфирное масло. Можно обработать дом жидкостью с эфирными маслами. Нужно в пульверизатор добавить 20 капель эвкалиптового, мятного или чайного дерева на 1 литр воды, затем опрыскать все углы в доме.

Можно обработать дом жидкостью с эфирными маслами. Нужно в пульверизатор добавить 20 капель эвкалиптового, мятного или чайного дерева на 1 литр воды, затем опрыскать все углы в доме. Уксус. Нужно в равных пропорциях смешать уксус и воду и обработать места, где живут пауки, от кислоты они погибнут и не будут надоедать.

Нужно в равных пропорциях смешать уксус и воду и обработать места, где живут пауки, от кислоты они погибнут и не будут надоедать. Овечья шерсть или пряжа. Если вдруг у вас есть такие вещи в доме, их можно разложить под паутинами, пауки не выдерживают этого запаха, потому пойдут сразу же.

Если вдруг у вас есть такие вещи в доме, их можно разложить под паутинами, пауки не выдерживают этого запаха, потому пойдут сразу же. Яд. Также есть специальный яд от пауков, например аэрозоли. Их нужно распылить по всему дому и трещинам. Но предварительно необходимо освободить помещение от людей и домашних животных, следуя инструкциям на упаковке. Через 40 минут, когда подействует аэрозоль, дом нужно хорошо вымыть и проветрить.

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