Как навсегда избавиться от плесени на стенах: пять домашних средств, которые работают эффективнее химических

Плесень или плесень – серьезная проблема, которая не только портит внешний вид вашей квартиры, но и может стать угрозой для здоровья членов семьи.

Что такое плесень

Плесень это микроорганизм, который является одним из самых древних на планете Земля. Его скопление формирует налет, который может иметь разную окраску. Плесня очень жизнеспособна, она способна приспосабливаться к наиболее неблагоприятным условиям. Поэтому очистить любую поверхность от плесени достаточно сложно, ведь ее споры могут проникать в самые глубокие слои материала.

Плесневик формируется из мицелия и органов размножения грибка. Большинство средств убирает только видимые проявления плесени, а вот сама грибница остается, продолжая формироваться снова и снова. Качественная борьба с этим врагом проходит в несколько этапов: удаление налета, обработка против грибков, профилактика.

Как избавиться от плесени на стенах навсегда: домашние средства

Вы можете самостоятельно удалить грибок и плесень из стен, ведь существует несколько эффективных методов. При этом вам даже не понадобятся химические средства, вы можете создать их самостоятельно из веществ, часто под рукой.

Перекись водорода. Он отлично помогает справиться с большей частью плесневых грибков. Для эффективного результата берите 3% раствор. Налейте жидкость в пульверизатор, затем тщательно обработайте всю пораженную поверхность. Предварительно протестируйте на небольшом участке стены, чтобы убедиться, что она не обесцвечивается. Оставьте вещество на 10-15 минут, затем обработайте поверхность щеткой или жесткой губкой, вытрите насухо.

Эфирные масла. Они отличаются сильными антисептическими и дезодерирующими свойствами. 1 ч. ложку эфирного масла (розмарин, лаванда, чайное дерево) смешайте с 200 мл воды, тщательно взболтайте. Получившийся у вас состав распылите на участок стены, где разрослась плесень. Оставьте на 1 час, затем протрите сухим полотенцем.

Уксус. Он помогает не только хорошо очистить поверхность, но дополнительно дезинфицирует ее. Специалисты утверждают, что это вещество помогает уничтожить 82% всех известных видов грибков. Белый уксус отлично справляется даже с черной плесенью. Чтобы обработать ее, налейте этот продукт в пульверизатор, обработайте пораженную поверхность. Затем оставьте на 1 час. По окончании протрите стену водой и дайте ей просохнуть. Чтобы усилить антибактериальный эффект, можете использовать влажные салфетки для гигиенической обработки различных поверхностей.

Пищевая сода. Для того чтобы отделать стены, нужно приготовить специальную смесь. Смешайте в 500 мл воды 1 ст. ложку пищевой соды, перемешайте, взболтайте, налейте в пульверизатор, а затем опрыскайте поверхность стены. Налет нужно будет удалить жесткой щеткой и промыть водой. При необходимости процедуру можно повторить.

Отбеливатель. Это средство лучше подходит для ванной комнаты, ведь отбеливателем можно протирать кафель, стекло и плитку. Жидкость следует смешать с водой в пропорции 1:10, нанести чистой кисточкой на пораженные участки, оставить на 1 час, а затем промыть чистой водой. Обратите внимание, что отбеливатель не подходит для отделки обоев, мебели, полов, стен, которые покрыты краской. Вы рискуете обесцвечить поверхность.

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