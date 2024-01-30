Как навсегда избавиться от седины без окрашивания: маленькая женская хитрость

Мало какой женщине нравятся седые волосы. Поэтому их пытаются скрыть любым способом – покраской, разнообразными прическами или тонированием. Но что делать, когда краситься нет возможности, а смена прически не помогает? В таком случае можно прибегнуть к безопасным средствам, которые справятся с сединой, не будут вредить волосам и стоят копейки. Рассказываем, как навсегда избавиться от седины без окрашивания.

Как навсегда замаскировать седину без окрашивания: безопасные копеечные средства

Черный чай. Это одно из самых безопасных средств, которое поможет избавиться от седины без окрашивания. Чтобы приготовить тонер для седины, понадобится черный чай, листья розмарина и орегано. Это средство не только замаскирует седину, но и укрепит ваши локоны. Надо взять несколько листьев розмарина и орегано, 5 чайных ложек черного чая без примесей. Эту смесь залейте крутым кипятком и дайте настояться, пока температура жидкости не станет комфортной для применения. Нанесите средство на волосы, замотайте голову пищевой пленкой и полотенцем и оставьте на час. Затем помойте голову, как обычно. Такую процедуру следует делать раз в неделю, тогда вам краситься не придется вообще, поскольку эти природные компоненты содержат пигменты, которые окрашивают седые волосы не хуже профессиональных средств. А еще придают локонам здоровый блеск и укрепляют их.

Это одно из самых безопасных средств, которое поможет избавиться от седины без окрашивания. Чтобы приготовить тонер для седины, понадобится черный чай, листья розмарина и орегано. Это средство не только замаскирует седину, но и укрепит ваши локоны. Надо взять несколько листьев розмарина и орегано, 5 чайных ложек черного чая без примесей. Эту смесь залейте крутым кипятком и дайте настояться, пока температура жидкости не станет комфортной для применения. Нанесите средство на волосы, замотайте голову пищевой пленкой и полотенцем и оставьте на час. Затем помойте голову, как обычно. Такую процедуру следует делать раз в неделю, тогда вам краситься не придется вообще, поскольку эти природные компоненты содержат пигменты, которые окрашивают седые волосы не хуже профессиональных средств. А еще придают локонам здоровый блеск и укрепляют их. Шалфей. Настой шалфея является одним из лучших способов, чтобы избавиться от седины без окрашивания. Перед использованием нужно небольшую порцию средства втереть в кожу на руке, чтобы проверить, нет ли у вас аллергии. Если отсутствуют аллергические реакции, настой можно смело применять. Для приготовления тонирующего средства нужно взять десять листочков шалфея и залить кипятком, дать настояться 5-10 минут. Затем чистые волосы необходимо ополоснуть настоем и высушить, как обычно. Чтобы седина больше вас не беспокоила, следует повторять такую процедуру дважды в неделю. Уже через семь дней будет заметно, как седые локоны сменили свой цвет на темный.

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