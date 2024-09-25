Как навсегда избавиться от седины без окраски: узнайте маленькую женскую хитрость

Многим женщинам не нравится седые волосы, поэтому они пытаются скрыть их разными способами – окрашиванием, прически или тонировкой. Но что делать, если покраска недоступна, а смена прически не помогает? В таком случае можно воспользоваться безопасными средствами, которые эффективно скрывают седину, не вредят волосам и стоят совсем недорого. Рассказываем, как навсегда избавиться от седины без окрашивания.

Как навсегда замаскировать седину без покраски: безопасные копеечные средства

Черный чай

Это одно из самых безопасных средств, которое поможет избавиться от седины без окрашивания. Чтобы приготовить тонер для седины, понадобится черный чай, листья розмарина и орегано. Это средство не только замаскирует седину, но и укрепит ваши локоны. Надо взять несколько листьев розмарина и орегано, 5 чайных ложек черного чая без примесей. Эту смесь залейте крутым кипятком и дайте время настояться, пока температура жидкости не станет комфортной для применения. Нанесите средство на волосы, замотайте голову пищевой пленкой и полотенцем и оставьте на час. Затем помойте голову, как обычно. Такую процедуру следует делать раз в неделю, тогда краситься вам не придется вообще, поскольку эти природные компоненты содержат пигменты, которые окрашивают седые волосы не хуже профессиональных средств. А еще придают локонам здоровый блеск и укрепляют их.

Шалфей

Настой шалфея является одним из лучших способов, чтобы избавиться от седины без окрашивания. Перед использованием нужно небольшую порцию средства втереть в кожу на руке, чтобы проверить, нет ли у вас аллергии. Если отсутствуют аллергические реакции, настой можно смело применять. Для приготовления тонировочного средства нужно взять десять листиков шалфея и залить крутым кипятком, дать настояться 5-10 минут. Затем чистые волосы необходимо ополоснуть настоем и высушить, как обычно. Чтобы седина больше вас не беспокоила, следует повторять такую процедуру дважды в неделю. Уже через семь дней будет заметно, как седые локоны сменили свой цвет на темный.

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