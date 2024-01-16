Как навсегда избавиться от волос в ванной: решение этой проблемы быстрое и очень простое

Для того чтобы в канализацию больше не попадали волосы, вам понадобится марля или канцелярская резинка.

Если в канализационную трубу попадают волосы – это настоящая передряга. Поскольку вместе с жиром, накапливающимся на стенках труб, оно образует пробки, которые трудно достать или растворить. Тогда прочистить слив в ванной довольно непросто. А еще есть постоянная проблема неприятного запаха из труб из-за засорения канализационной системы. Что же делать, чтобы избежать таких хлопот? Рассказываем о достаточно простом, но крайне действенном способе, как защитить канализацию от волос и что делать, если они уже туда попали.

Как защитить канализацию от волос

Если нет специальных решеток или фильтров для защиты канализационной системы от волос и шерсти домашних животных, можно использовать подручные средства.

Марля. Такой метод идеально подойдет, чтобы избежать попадания песка, волос и других мелких посторонних вещей в канализационную систему. Перед тем, как принимать ванну или купать своего домашнего питомца, положите кусок марли на сливное отверстие в ванной. Таким образом, вода будет свободно стекать в трубу, а на марле будет оставаться все, что не должно попадать в канализацию.

Такой метод идеально подойдет, чтобы избежать попадания песка, волос и других мелких посторонних вещей в канализационную систему. Перед тем, как принимать ванну или купать своего домашнего питомца, положите кусок марли на сливное отверстие в ванной. Таким образом, вода будет свободно стекать в трубу, а на марле будет оставаться все, что не должно попадать в канализацию. Канцелярская резинка. Эта вещь поможет избежать попадания длинных волос в канализацию. Резинку достаточно перед тем, как принимать ванну или душ, поместить на сливное отверстие в ванной, а затем просто убрать. На ней останутся все волосы, и вам не придется постоянно чистить специальную решетку или самую канализационную трубу.

Как прочистить трубу в ванной от волос народными способами

Если канализационная труба в ванной забилась, а под рукой нет профессиональных средств, на помощь придут подручные.

Залейте в трубу кипяток. Температура горячей воды растворит жир и мыло, скрепляющие волосяную пробку. Просто вскипятите в чайнике воду, затем осторожно вылейте ее в сток ванны.

Температура горячей воды растворит жир и мыло, скрепляющие волосяную пробку. Просто вскипятите в чайнике воду, затем осторожно вылейте ее в сток ванны. Сода и уксус. Эти вещества способны разъесть мусор и волосы, которые накапливаются в канализационной трубе, и полностью ликвидировать. Сначала следует разогреть трубы горячей водой, затем засыпьте 150 граммов соды в сток, а через 15 минут залейте кипяток. Или для усиления эффекта вместо кипятка используйте уксус, половины стакана будет достаточно, чтобы избавиться от мусора и жира.

Эти вещества способны разъесть мусор и волосы, которые накапливаются в канализационной трубе, и полностью ликвидировать. Сначала следует разогреть трубы горячей водой, затем засыпьте 150 граммов соды в сток, а через 15 минут залейте кипяток. Или для усиления эффекта вместо кипятка используйте уксус, половины стакана будет достаточно, чтобы избавиться от мусора и жира. Раствор соли и соды. Такой метод крайне эффективен для того, чтобы избавиться от волос в сливной трубе. Для этого нужно смешать по 200 г соды и соли в глубокой мисочке, затем залить эту смесь кипятком, воды должно быть около 400-500 граммов. Залейте приготовленный раствор в слив ванной на ночь, а утром просто промойте трубу горячей водой.

Такой метод крайне эффективен для того, чтобы избавиться от волос в сливной трубе. Для этого нужно смешать по 200 г соды и соли в глубокой мисочке, затем залить эту смесь кипятком, воды должно быть около 400-500 граммов. Залейте приготовленный раствор в слив ванной на ночь, а утром просто промойте трубу горячей водой. Кока-кола. Этот напиток не сможет растворить волосы, но он отлично справится с жиром на канализационной трубе. Для этого нужно в сток ванной залить два литра напитка и подождать два-три часа. После этого следует промыть слив горячей водой.

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