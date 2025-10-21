Как навсегда остановить рост плесени дома: эксперты рассказали о дешевом натуральном средстве

Плесень / © Credits

С наступлением холодов проблема повышенной влажности в помещениях становится особенно острой. Из-за закрытых окон, накопления конденсата и недостаточного проветривания в квартире создаются идеальные условия для появления плесени. Она не только портит интерьер, но и представляет опасность для здоровья, вызывая заболевания дыхательной системы.

Эксперт по безопасности жилья Нил Маккензи советует бороться с плесенью простым и дешевым способом — с помощью масла чайного дерева. Это натуральное средство обладает выраженными противогрибковыми свойствами и стоит всего около двух фунтов стерлингов (примерно 110 грн — Ред.).

Специалист объяснил, что для профилактики нужно смешать 250 мл воды с 4-5 каплями масла чайного дерева и перелить раствор в распылитель. Раз в неделю стоит опрыскивать места, где чаще всего появляется плесень: углы ванной комнаты, оконные рамы, участки возле кухонных поверхностей и зоны с конденсатом.

«Плесень в вашем доме не только отвратительна на вид, она также очень вредна для здоровья, вызывая проблемы с дыханием среди других проблем. А зимой мы начинаем замечать ее присутствие все чаще, поскольку люди не могут хорошо проветривать свои дома из-за непогоды», — отметил

Для тех, кто уже имеет проблему с плесенью, эксперты советуют воспользоваться специальными очищающими средствами.

Чтобы предотвратить возвращение влаги, специалисты советуют использовать комнатные растения, которые естественным образом поглощают избыток воды из воздуха. По данным The Residence Collection, особенно эффективна мирная лилия (Spathiphyllum) — она действует как естественный осушитель, очищает воздух от токсинов и уменьшает риск роста грибка.

Такие растения лучше всего размещать в ванной или на кухне возле окон, где достаточно света, но нет прямого солнца. Полезными будут также бостонский папоротник, паутинное растение и английский плющ — они помогают поддерживать оптимальный микроклимат и предотвращают образование плесени.

