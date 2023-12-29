Как навсегда забыть о неприятном запахе в холодильнике: поможет это копеечное средство

Причин неприятного запаха из холодильника может быть много – испорченные продукты, пятна от пролитых жидкостей, поломанное оборудование. Впрочем, есть народный способ, который моментально справится с проблемой. Им пользовались еще наши бабушки, когда дорогих моющих средств не было. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы быстро и навсегда избавиться от вони в холодильнике.

Как избавиться от неприятного запаха из холодильника

Сначала нужно определить причину вони, чтобы локально избавиться от этой проблемы. Когда найдете источник неприятного запаха, хорошо помойте холодильник и дайте ему высохнуть. Затем возьмите обычную пищевую соду, насыпьте полстакана и поставьте на полку холодильника. Такое простое средство поможет уничтожить все неприятные запахи. Соду в стакане необходимо периодически менять.

Также можно сделать раствор с водой и уксусом для уничтожения неприятных запахов. Смешайте воду и уксус в соотношении 2:1, вымойте холодильник. А остатки раствора насыпьте в стакан и поставьте на полку, он будет впитывать все неприятные запахи.

Как избавиться от вони в холодильнике: еще несколько действенных методов

Паста из пищевой соды. Этот порошок обладает способностью абсорбировать все плохие запахи, поэтому идеально подойдет для нейтрализации вони в холодильнике. Для пасты нужно две столовые ложки соды и две столовые ложки воды. Нанесите смесь на губку и протрите все полки и решетки в холодильнике, затем вымойте все обычной водой.

Этот порошок обладает способностью абсорбировать все плохие запахи, поэтому идеально подойдет для нейтрализации вони в холодильнике. Для пасты нужно две столовые ложки соды и две столовые ложки воды. Нанесите смесь на губку и протрите все полки и решетки в холодильнике, затем вымойте все обычной водой. Лимон. Для такого способа уничтожения запаха понадобится половинка лимона. Выжмите из лимона сок на губку или тряпку и хорошо протрите ею все полки. Это нейтрализует неприятные запахи в холодильнике, а от лимона надолго останется приятный аромат.

Для такого способа уничтожения запаха понадобится половинка лимона. Выжмите из лимона сок на губку или тряпку и хорошо протрите ею все полки. Это нейтрализует неприятные запахи в холодильнике, а от лимона надолго останется приятный аромат. Продукты для поглощения запахов. Есть некоторые продукты, которые отлично справятся с неприятным ароматом, достаточно будет просто положить немного на полку. Это черный хлеб, пряные травы – гвоздика, чебрец, корица, кожура апельсина, половинка сырого картофеля, молотый кофе или кофейная гуща.

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