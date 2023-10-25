Как найти любовь на всю жизнь: эксперт дала 9 советов тем, кто устал от одиночества

Правила счастливых и успешных людей: как навсегда избавиться от одиночества и изменить свою жизнь к лучшему.

Эксперт по отношениям Элизабет Стоун дала девять советов, как стать счастливее, улучшить качество своей жизни и обрести настоящие чувства. Она советует соблюдать эти простые правила, которые станут залогом личного счастья. Рассказываем со ссылкой на Your Tango, как обрести настоящую любовь и навсегда забыть об одиночестве.

Как найти настоящую любовь на всю жизнь

Всегда доверяйте себе. Когда вы что-то делаете или решаете, проверяйте правильность своих действий по внутренним ощущениям тепло/холодно. Только это признак того, делаете ли вы правильный выбор. Любые советы со стороны не стоит принимать во внимание, если вам что-то не по душе. Только вы точно знаете, что вам подходит, а что нет. Поэтому не следует издеваться над собой и принуждать к чему-либо. Только вам решать: быть одинокими, кого искать, а кого навсегда вычеркнуть из своей жизни. Вселенная всегда заполняет пустоту, поэтому не стоит бояться побыть наедине – это не надолго.

Когда вы что-то делаете или решаете, проверяйте правильность своих действий по внутренним ощущениям тепло/холодно. Только это признак того, делаете ли вы правильный выбор. Любые советы со стороны не стоит принимать во внимание, если вам что-то не по душе. Только вы точно знаете, что вам подходит, а что нет. Поэтому не следует издеваться над собой и принуждать к чему-либо. Только вам решать: быть одинокими, кого искать, а кого навсегда вычеркнуть из своей жизни. Вселенная всегда заполняет пустоту, поэтому не стоит бояться побыть наедине – это не надолго. Живите здесь и сейчас. Не стоит ждать подходящего момента для того, чтобы погрузиться с головой в жизнь и общение. Вы уже здесь и вот ваше сегодня, а не тогда, когда вы похудеете, заработаете денег или получите повышение на работе. Говорите "да" всему, не жалейте времени на приключения и общение, не стоит сидеть дома. Ведь там, за порогом вашего дома, вас ждет судьбоносная встреча. Если не сегодня, то завтра обязательно это произойдет.

Не стоит ждать подходящего момента для того, чтобы погрузиться с головой в жизнь и общение. Вы уже здесь и вот ваше сегодня, а не тогда, когда вы похудеете, заработаете денег или получите повышение на работе. Говорите "да" всему, не жалейте времени на приключения и общение, не стоит сидеть дома. Ведь там, за порогом вашего дома, вас ждет судьбоносная встреча. Если не сегодня, то завтра обязательно это произойдет. Попытайтесь изменить свой график, планы и маршруты. Будьте гибки во всем. Начните ходить на работу по другой дороге. Если вы ходите в кафе в субботу, пойдите в среду. Не нужно всегда жить по плану, станьте гибкими, ведь счастье и судьбоносные встречи случайны и незапланированы. Вы никогда не знаете, что или кто ждет вас за углом, а вдруг это будет долгожданная встреча. Дайте возможность и простор для того, чтобы в вашу жизнь входили новые события и люди.

Будьте гибки во всем. Начните ходить на работу по другой дороге. Если вы ходите в кафе в субботу, пойдите в среду. Не нужно всегда жить по плану, станьте гибкими, ведь счастье и судьбоносные встречи случайны и незапланированы. Вы никогда не знаете, что или кто ждет вас за углом, а вдруг это будет долгожданная встреча. Дайте возможность и простор для того, чтобы в вашу жизнь входили новые события и люди. Спасибо за то, что у вас есть. Говорят, что благодарность – сильнейшая молитва. Поэтому каждое утро, вставая с кровати, благодарите за все, что есть в вашей жизни. Так вы можете привлечь еще больше позитива и оснований для благодарности.

Говорят, что благодарность – сильнейшая молитва. Поэтому каждое утро, вставая с кровати, благодарите за все, что есть в вашей жизни. Так вы можете привлечь еще больше позитива и оснований для благодарности. Желайте всего и побольше. Кто много хочет – тот много получает. Поэтому четко решите, что вы хотите от жизни и от отношений, и отфильтруйте обратную связь согласно своим приоритетам. Не стоит снижать свои стандарты, доверяйте только себе. Не руководствуйтесь страхами и не прогибайтесь под чужие нужды. И завышать требования тоже не следует, поскольку здесь ждет неизбежное разочарование, лучше держаться золотой середины.

Кто много хочет – тот много получает. Поэтому четко решите, что вы хотите от жизни и от отношений, и отфильтруйте обратную связь согласно своим приоритетам. Не стоит снижать свои стандарты, доверяйте только себе. Не руководствуйтесь страхами и не прогибайтесь под чужие нужды. И завышать требования тоже не следует, поскольку здесь ждет неизбежное разочарование, лучше держаться золотой середины. Не бойтесь ошибок и начинать все заново. Если у вас были неудачные отношения, это совсем не значит, что вам не суждено. Вы просто получили опыт. Если от жизни идет отрицательная обратная связь, это значит, нужно что-то сделать по-другому и все. Совершенно не стоит бояться знакомиться с новыми людьми, ведь у вас есть теперь бесценный опыт, и на этот раз вы все сделаете правильно.

Если у вас были неудачные отношения, это совсем не значит, что вам не суждено. Вы просто получили опыт. Если от жизни идет отрицательная обратная связь, это значит, нужно что-то сделать по-другому и все. Совершенно не стоит бояться знакомиться с новыми людьми, ведь у вас есть теперь бесценный опыт, и на этот раз вы все сделаете правильно. Верьте в себя. Вера в себя придает уверенность в том, что вы заслуживаете счастья. Обычно такие люди счастливы в отношениях и обладают настоящей любовью в своей жизни. Чтобы стать одним из таких, нужно просто доверять себе и своим ощущениям, выбирая для себя самое лучшее из того, что предлагает жизнь.

Вера в себя придает уверенность в том, что вы заслуживаете счастья. Обычно такие люди счастливы в отношениях и обладают настоящей любовью в своей жизни. Чтобы стать одним из таких, нужно просто доверять себе и своим ощущениям, выбирая для себя самое лучшее из того, что предлагает жизнь. Не зацикливайтесь на негативе. Если постоянно думать о плохом, переживать прошлые промахи и неудачи, в будущем чуда не произойдет. Вы просто не заметите своего счастья и пройдете мимо. Не стоит сравнивать новых знакомых с бывшими партнерами, все люди разные, поэтому дайте себе шанс на счастливые отношения с новым человеком.

Если постоянно думать о плохом, переживать прошлые промахи и неудачи, в будущем чуда не произойдет. Вы просто не заметите своего счастья и пройдете мимо. Не стоит сравнивать новых знакомых с бывшими партнерами, все люди разные, поэтому дайте себе шанс на счастливые отношения с новым человеком. Всегда помните о том, что приносит вам счастье. Не следует жертвовать своими интересами ради новых отношений. Не позволяйте менять себя во благо чужих интересов и потребностей. Если человек вас любит, то он будет принимать и разделять все ваши увлечения.

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