Как назвать девочку редким и красивым именем: привлекают внимание и влюбляют в себя

В последнее время среди украинцев очень популярными малоупотребительные имена. Они имеют особое значение и древнюю историю. Вот три интересных старинных женских имени, которые сразу влюбляют в себя.

Евдокия

Это имя появилось в Древней Греции, где оно означало "добрая слава". В Киевской Руси оно стало популярным при крещении, когда христианство начало распространяться по украинским землям. Причем имя Евдокия было популярно как среди бедняков, так и среди состоятельных людей. Считается, что владелицы этого старинного имени наделены лидерскими качествами, а любят привлекать к себе внимание.

Иллария

Уникальное имя, одновременно имеющее как древнегреческие, так и римские корни. Образовалось оно от мужского варианта Илларий, толкуемого как "веселый, радостный". С самого детства девушки с таким интересным именем отличаются коммуникабельностью. Они буквально могут найти общий язык с любым человеком. Они проводят время в кругу тех, кто умеет их заинтересовать, а еще любят узнавать что-то новое и исследовать тайны мира.

Юстина

Пришло к нам с латинского языка и переводится как "справедливая". Это женское имя было образовано от мужского Юстин. Считается, что женщины, носящие это имя, наделены особой энергетикой, привлекающей всех вокруг. Юстина любит получать комплименты и похвалу, однако сама не скупится на приятные слова, особенно для близких людей.

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