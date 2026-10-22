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Категория
Разное
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Как назвать дочь: топ-5 забытых украинских имен, которые дарят особую судьбу

Подборка редких старинных украинских женских имен, которыми в Украине уже почти не называют детей: Благовиста, Доброделя, Златосвита, Мирорада, Власта. Значение и происхождение.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как красиво назвать девочку: подборка редких имен

Как красиво назвать девочку: подборка редких имен / © Unsplash

Сегодня в Украине девочек принято называть традиционными именами, однако ещё несколько веков назад всё было иначе. Детей называли именами древнеукраинского происхождения. Люди верили, что такие имена способны приносить счастье, притягивать хорошую энергетику и помогать человеку в его жизни.

1. Благовиста — «та, что приносит добрые вести»

  • Происхождение и значение: Древнеукраинское имя, образованное от сочетания двух слов — «блага» (добрая, светлая) и «вест» (новость, известие). Буквально означает «предвестница добра» или «та, которая приносит радость».

  • В древности верили, что девочка с таким именем обладает особым благословением: она способна развеять грусть, принести в дом покой и изменить судьбу семьи к лучшему. Это имя — надежда, олицетворяющая свет даже в самые мрачные времена.

  • Ласковые формы: Висточка, Виста, Благовистка, Блажка.

2. Доброделя — «та, что творит добро»

  • Происхождение и значение: Старинное украинское имя с глубоким этическим смыслом, состоящее из корней «добро» и «дело» (делать).

  • В отличие от абстрактных пожеланий красоты или богатства, это имя программировало человека на активное творение добра. В исторических источниках (в частности, во времена Киевской Руси) это имя считалось благородным, ведь оно указывало на великодушие, милосердие, силу духа и способность помогать другим.

  • Ласковые формы: ДОбра, ДобрУся, Деля, ДобродЕлька.

3. Златосвита — «озаренная золотым светом»

  • Происхождение и значение: Поэтическое имя с двумя корнями, сочетающее в себе корни «злато» (золото, ценность, солнечное сияние) и «свит» (вселенная или свет).

  • Имя символизирует солнечное тепло, духовную чистоту и высокую ценность. Златосвита — это девушка, которая светится изнутри, дарит окружающим гармонию и вдохновляет своим присутствием. Имя звучит невероятно величественно и аристократично.

  • Ласковые формы: ЗлАта, Свитка, Златосвитка, Златя.

4. Мирорада — «радость мира» или «та, что радует мир»

  • Происхождение и значение: Древнеславянское имя, образованное из двух сильных понятий: «мир» (спокойствие, согласие, община) и «рада» (радость, совет, забота).

  • Скрытый смысл имени заключается в гармонизации пространства вокруг себя. Считалось, что Мирорада способна примирять враждующих, находить мудрые решения в сложных ситуациях и приносить в общество согласие. Это имя для сильной, но в то же время дипломатичной и чуткой личности.

  • Ласковые формы: Мира, Радца, Мирорадочка, Радуся.

5. Власта — «повелительница» и «родная»

  • Происхождение и значение: Древнее славянское имя, имеющее несколько взаимодополняющих толкований. Происходит от слова «власть» (власть, сила) или от праславянского «vlastь» (родина, родной дом, достояние).

  • Имя сочетает в себе твёрдый волевой характер и глубокую привязанность к своим корням. Власта — это женщина-хранительница, обладающая внутренней силой, способная управлять собственной судьбой и защищать свою семью и землю.

  • Ласковые формы: Властка, Власочка, Тася.

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