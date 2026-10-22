- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 2 мин
Как назвать дочь: топ-5 забытых украинских имен, которые дарят особую судьбу
Подборка редких старинных украинских женских имен, которыми в Украине уже почти не называют детей: Благовиста, Доброделя, Златосвита, Мирорада, Власта. Значение и происхождение.
Сегодня в Украине девочек принято называть традиционными именами, однако ещё несколько веков назад всё было иначе. Детей называли именами древнеукраинского происхождения. Люди верили, что такие имена способны приносить счастье, притягивать хорошую энергетику и помогать человеку в его жизни.
1. Благовиста — «та, что приносит добрые вести»
Происхождение и значение: Древнеукраинское имя, образованное от сочетания двух слов — «блага» (добрая, светлая) и «вест» (новость, известие). Буквально означает «предвестница добра» или «та, которая приносит радость».
В древности верили, что девочка с таким именем обладает особым благословением: она способна развеять грусть, принести в дом покой и изменить судьбу семьи к лучшему. Это имя — надежда, олицетворяющая свет даже в самые мрачные времена.
Ласковые формы: Висточка, Виста, Благовистка, Блажка.
2. Доброделя — «та, что творит добро»
Происхождение и значение: Старинное украинское имя с глубоким этическим смыслом, состоящее из корней «добро» и «дело» (делать).
В отличие от абстрактных пожеланий красоты или богатства, это имя программировало человека на активное творение добра. В исторических источниках (в частности, во времена Киевской Руси) это имя считалось благородным, ведь оно указывало на великодушие, милосердие, силу духа и способность помогать другим.
Ласковые формы: ДОбра, ДобрУся, Деля, ДобродЕлька.
3. Златосвита — «озаренная золотым светом»
Происхождение и значение: Поэтическое имя с двумя корнями, сочетающее в себе корни «злато» (золото, ценность, солнечное сияние) и «свит» (вселенная или свет).
Имя символизирует солнечное тепло, духовную чистоту и высокую ценность. Златосвита — это девушка, которая светится изнутри, дарит окружающим гармонию и вдохновляет своим присутствием. Имя звучит невероятно величественно и аристократично.
Ласковые формы: ЗлАта, Свитка, Златосвитка, Златя.
4. Мирорада — «радость мира» или «та, что радует мир»
Происхождение и значение: Древнеславянское имя, образованное из двух сильных понятий: «мир» (спокойствие, согласие, община) и «рада» (радость, совет, забота).
Скрытый смысл имени заключается в гармонизации пространства вокруг себя. Считалось, что Мирорада способна примирять враждующих, находить мудрые решения в сложных ситуациях и приносить в общество согласие. Это имя для сильной, но в то же время дипломатичной и чуткой личности.
Ласковые формы: Мира, Радца, Мирорадочка, Радуся.
5. Власта — «повелительница» и «родная»
Происхождение и значение: Древнее славянское имя, имеющее несколько взаимодополняющих толкований. Происходит от слова «власть» (власть, сила) или от праславянского «vlastь» (родина, родной дом, достояние).
Имя сочетает в себе твёрдый волевой характер и глубокую привязанность к своим корням. Власта — это женщина-хранительница, обладающая внутренней силой, способная управлять собственной судьбой и защищать свою семью и землю.
Ласковые формы: Властка, Власочка, Тася.