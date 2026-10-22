Как назвать дочь: топ-5 забытых украинских имен, которые дарят особую судьбу

Происхождение и значение: Древнеславянское имя, образованное из двух сильных понятий: «мир» (спокойствие, согласие, община) и «рада» (радость, совет, забота).

Скрытый смысл имени заключается в гармонизации пространства вокруг себя. Считалось, что Мирорада способна примирять враждующих, находить мудрые решения в сложных ситуациях и приносить в общество согласие. Это имя для сильной, но в то же время дипломатичной и чуткой личности.