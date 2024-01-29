Как назвать кота или собаку: популярные, прикольные и забавные клички

С выбором имени для домашнего питомца у хозяев часто возникают проблемы. В некоторых семьях это даже становится поводом к спорам.

С выбором имени можно подождать несколько недель, чтобы узнать больше о характере любимца. Но слишком долго затягивать с этим тоже не нужно, ведь коту или собачке потом будет трудно привыкнуть к новой кличке.

Не нужно также выбирать слишком длинное имя. Да и произносить длинные слова, слишком сложно. Лучше подобрать имя из 2-3 слогов, для кошек желательно, чтобы в имени были свистящие.

При выборе имени для собаки или кота следует учитывать размер и породу животного – кличка должна подходить под габариты животного. Учитывать характер — если ваше животное спокойно, имя может быть более кротким, если энергичное – ему подойдет живая и веселая кличка. Имя можно подбирать под цвет глаз и меха животного, таким образом кличка будет описывать четырехлапого друга. Таким образом, черного кота или собаку можно назвать Угольком, Чернышем, Блэком, Бароном и т.д.

Конечно, можно выбрать распространенные клички, как Мурзик, Пушок, Снежок, например, для кошек или Барсик, Рекс для собак и т.д. Но многие хозяева хотят назвать любимца не привычно, оригинально. В таком случае, например, вместо того же Мурзика можно использовать имя Мост. Слово короткое, а с английского оно переводится как туман. К тому же в нем присутствует свистящая буква.

Неплохой кличкой будет имя персонажа из книги, фильма или из истории. Как, например, Цезарь, Фродо, Атос, Энгри, Нарцисс, Пират, Рокки и т.д.

Можно воспользоваться именами, которые дают домашним животным за границей, например, в Британии.

Британский клуб любителей домашних животных Pets at Home Love Pets провел исследования, которые имена чаще всего выбирают для собак и кошек британцы. Вот популярные варианты

Английские имена для кошек

Луна (Luna),

Майло (Milo),

Симбо (Simba),

Белла (Bella),

Нала (Nala),

Коко (Coco),

Орео (Oreo),

Увилов (Willow),

Китти (Kitty),

Локи (Loki).

Клички для собак:

Луна (Luna),

Тедди (Teddy),

Майло (Milo),

Лола (Lola),

Коко (Coco),

Дейзи (Daisy),

Поппи (Poppy),

Бадди (Buddy),

Бейли (Bailey),

Увилов (Willow).

Если вы хотите выбрать прикольную кличку, можно выбрать среди таких вариантов.

Прикольные клички для домашних питомцев:

Имбирь,

Клементин,

Особи,

Киви,

Крекер,

Виски,

Перчик,

Манго,

Чип,

Арахис,

Чери,

Трюфель,

Чеддер,

Кебаб,

Бозон,

Денди,

Джаз,

Бурбон,

Кактус,

Клондайк,

Викинг,

Буфер,

Йода,

Бонжур,

Бруклин,

Скотч,

Бакс,

Доллар,

Шах,

Рубин.

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