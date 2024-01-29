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Как назвать кота или собаку: популярные, прикольные и забавные клички

Как назвать кота или собаку: популярные, прикольные и забавные клички

Как назвать кота или собаку

Как выбрать кличку своему коту или собаке

С выбором имени для домашнего питомца у хозяев часто возникают проблемы. В некоторых семьях это даже становится поводом к спорам.

С выбором имени можно подождать несколько недель, чтобы узнать больше о характере любимца. Но слишком долго затягивать с этим тоже не нужно, ведь коту или собачке потом будет трудно привыкнуть к новой кличке.

Не нужно также выбирать слишком длинное имя. Да и произносить длинные слова, слишком сложно. Лучше подобрать имя из 2-3 слогов, для кошек желательно, чтобы в имени были свистящие.

При выборе имени для собаки или кота следует учитывать размер и породу животного – кличка должна подходить под габариты животного. Учитывать характер — если ваше животное спокойно, имя может быть более кротким, если энергичное – ему подойдет живая и веселая кличка. Имя можно подбирать под цвет глаз и меха животного, таким образом кличка будет описывать четырехлапого друга. Таким образом, черного кота или собаку можно назвать Угольком, Чернышем, Блэком, Бароном и т.д.

Конечно, можно выбрать распространенные клички, как Мурзик, Пушок, Снежок, например, для кошек или Барсик, Рекс для собак и т.д. Но многие хозяева хотят назвать любимца не привычно, оригинально. В таком случае, например, вместо того же Мурзика можно использовать имя Мост. Слово короткое, а с английского оно переводится как туман. К тому же в нем присутствует свистящая буква.

Неплохой кличкой будет имя персонажа из книги, фильма или из истории. Как, например, Цезарь, Фродо, Атос, Энгри, Нарцисс, Пират, Рокки и т.д.

Можно воспользоваться именами, которые дают домашним животным за границей, например, в Британии.

Британский клуб любителей домашних животных Pets at Home Love Pets провел исследования, которые имена чаще всего выбирают для собак и кошек британцы. Вот популярные варианты

Английские имена для кошек

  • Луна (Luna),
  • Майло (Milo),
  • Симбо (Simba),
  • Белла (Bella),
  • Нала (Nala),
  • Коко (Coco),
  • Орео (Oreo),
  • Увилов (Willow),
  • Китти (Kitty),
  • Локи (Loki).

Клички для собак:

  • Луна (Luna),
  • Тедди (Teddy),
  • Майло (Milo),
  • Лола (Lola),
  • Коко (Coco),
  • Дейзи (Daisy),
  • Поппи (Poppy),
  • Бадди (Buddy),
  • Бейли (Bailey),
  • Увилов (Willow).

Если вы хотите выбрать прикольную кличку, можно выбрать среди таких вариантов.

Прикольные клички для домашних питомцев:

  • Имбирь,
  • Клементин,
  • Особи,
  • Киви,
  • Крекер,
  • Виски,
  • Перчик,
  • Манго,
  • Чип,
  • Арахис,
  • Чери,
  • Трюфель,
  • Чеддер,
  • Кебаб,
  • Бозон,
  • Денди,
  • Джаз,
  • Бурбон,
  • Кактус,
  • Клондайк,
  • Викинг,
  • Буфер,
  • Йода,
  • Бонжур,
  • Бруклин,
  • Скотч,
  • Бакс,
  • Доллар,
  • Шах,
  • Рубин.

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