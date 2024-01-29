Как назвать кота или собаку: популярные, прикольные и забавные клички

Как выбрать кличку своему коту или собаке
С выбором имени для домашнего питомца у хозяев часто возникают проблемы. В некоторых семьях это даже становится поводом к спорам.
С выбором имени можно подождать несколько недель, чтобы узнать больше о характере любимца. Но слишком долго затягивать с этим тоже не нужно, ведь коту или собачке потом будет трудно привыкнуть к новой кличке.
Не нужно также выбирать слишком длинное имя. Да и произносить длинные слова, слишком сложно. Лучше подобрать имя из 2-3 слогов, для кошек желательно, чтобы в имени были свистящие.
При выборе имени для собаки или кота следует учитывать размер и породу животного – кличка должна подходить под габариты животного. Учитывать характер — если ваше животное спокойно, имя может быть более кротким, если энергичное – ему подойдет живая и веселая кличка. Имя можно подбирать под цвет глаз и меха животного, таким образом кличка будет описывать четырехлапого друга. Таким образом, черного кота или собаку можно назвать Угольком, Чернышем, Блэком, Бароном и т.д.
Конечно, можно выбрать распространенные клички, как Мурзик, Пушок, Снежок, например, для кошек или Барсик, Рекс для собак и т.д. Но многие хозяева хотят назвать любимца не привычно, оригинально. В таком случае, например, вместо того же Мурзика можно использовать имя Мост. Слово короткое, а с английского оно переводится как туман. К тому же в нем присутствует свистящая буква.
Неплохой кличкой будет имя персонажа из книги, фильма или из истории. Как, например, Цезарь, Фродо, Атос, Энгри, Нарцисс, Пират, Рокки и т.д.
Можно воспользоваться именами, которые дают домашним животным за границей, например, в Британии.
Британский клуб любителей домашних животных Pets at Home Love Pets провел исследования, которые имена чаще всего выбирают для собак и кошек британцы. Вот популярные варианты
Английские имена для кошек
- Луна (Luna),
- Майло (Milo),
- Симбо (Simba),
- Белла (Bella),
- Нала (Nala),
- Коко (Coco),
- Орео (Oreo),
- Увилов (Willow),
- Китти (Kitty),
- Локи (Loki).
Клички для собак:
- Луна (Luna),
- Тедди (Teddy),
- Майло (Milo),
- Лола (Lola),
- Коко (Coco),
- Дейзи (Daisy),
- Поппи (Poppy),
- Бадди (Buddy),
- Бейли (Bailey),
- Увилов (Willow).
Если вы хотите выбрать прикольную кличку, можно выбрать среди таких вариантов.
Прикольные клички для домашних питомцев:
- Имбирь,
- Клементин,
- Особи,
- Киви,
- Крекер,
- Виски,
- Перчик,
- Манго,
- Чип,
- Арахис,
- Чери,
- Трюфель,
- Чеддер,
- Кебаб,
- Бозон,
- Денди,
- Джаз,
- Бурбон,
- Кактус,
- Клондайк,
- Викинг,
- Буфер,
- Йода,
- Бонжур,
- Бруклин,
- Скотч,
- Бакс,
- Доллар,
- Шах,
- Рубин.
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