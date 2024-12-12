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Как назвать куст орешника на украинском языке: интересные варианты

Как назвать куст орешника на украинском языке: интересные варианты

Фото: pixabay.com

Толковый словарь украинского языка дает вариант – ліщина.

На украинском языке правильно называть российский "орешник" ліщина.

Согласно Толковому словарю украинского языка, это самое, что ліщина.

"Широколистая ліщина и себе в компанию окутала полянку под дубом", — писал И.Коцюб.

Толкование из "Словаря украинского языка":

  • Ліщина – это куст семьи березовых со съедобными плодами – орехами (фундук). Ліщиною называют и тонкую и гибкую ветку из этого куста
  • Ліщина – это и кустарник из кустов этого растения
  • Ліщина – это не только источник вкусных орехов, но и ценное растение, используемое в различных сферах жизни

Орехи – самый известный продукт, полученный из ліщини. Фундук используют в кондитерском деле, для производства масла, а также потребляют в сыром виде.

Раньше мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке.

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