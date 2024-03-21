Как назвать малыша 2024 года: список популярных, необычных, традиционных имен для мальчиков

Если вы ожидаете рождения малыша или в вашей семье только что родился мальчик, как его назвать?

Предлагаем список мужских имен – старинных, самых популярных, традиционных, за месяцем рождения, которые помогут назвать мальчика в соответствии со значением имени, семейными традициями.

Как назвать мальчика

Популярные имена

Среди "классических" имен популярными остаются Александр, Алексей, Владимир, Иван, Андрей, Михаил, Константин, Артем, Евгений, Даниил, Денис, Дмитрий, Илья, Максим, Владислав и Ярослав.

имен популярными остаются Александр, Алексей, Владимир, Иван, Андрей, Михаил, Константин, Артем, Евгений, Даниил, Денис, Дмитрий, Илья, Максим, Владислав и Ярослав. Среди старинных – Макар, Руслан Богдан, Захар, Ростислав.

Макар, Руслан Богдан, Захар, Ростислав. Пользуются популярностью такие иностранные имена для мальчиков, как Платон, Игнат, Филипп, Родион, Гордей, Ян, Трофим, Оливер, Николас.

Как назвать мальчика: традиционные украинские имена для мальчиков

Среди древних имен, которыми наши предки называли своих сыновей, много интересных и благозвучных имен для мальчиков, в которых закодированы воинственный смысл, сила, храбрость, смелость и отвага. Приводим некоторые из них по алфавиту:

Аскольд, Адам, Адриан,

Валерьян, Всеволод, Вакула, Василько,

Демьян, Давид, Дан,

Иеремия; Евстафий,

Любомир, Лука, Левко,

Маркиян, Мирослав, Мирон,

Олесь, Емельян, Остап, Орест,

Радослав, Радомир, Роман.

Родители могут подобрать имя для ребенка, обратившись к православному календарю. Святой, в честь которого названный ребенок будет защищать младенца.

Имена для мальчиков согласно церковному календарю

Январь - Александр, Антоний, Афанасий, Василий, Владимир, Георгий, Григорий, Димитрий, Зотик, Игнатий, Илья, Иоанн, Исидор, Кирилл, Макарий, Максим, Марк, Михаил, Никодим, Николай, Павел, Петр, Роман, Сергей, Феодул, Феофан, Феофил, Филипп.



Февраль - Александр, Алексий, Антоний, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гаврило, Геннадий, Герасим, Димитрий, Евгений, Евфимий, Ефрем, Иоанн, Иосиф, Климент, Леонтий, Макарий, Марк, Никифор, Петр, Серафим, Симеон, Стефан, Тимофей, Трифон, Феодор.



Март - Агапий, Александр, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дамиан, Даниил, Димитрий, Дионисий, Евгений, Иоанн, Киприан, Кодрат, Конон, Лев, Михаил, Никандр, Николай, Павел, Пимен, Савва, Севастиан, Серапион, Сильвестр, Тимофей, Тит, Феодор, Феодул.



Апрель - Азат, Который, Александр, Василий, Григорий, Димитрий, Ефрем, Захария, Зосима, Яков, Иоанн, Иннокентий, Ипатий, Леонид, Макарий, Максим, Марин, Марк, Мартин, Михаил, Никита, Николай, Павел, Патапий, Сергей, Стефан, Феодосий, Фома.



Май – Александр, Алексий, Анастасий, Арсений, Афанасий, Василий, Гавриил, Георгий, Яков, Иоанн, Исидор, Кирилл, Максим, Никита, Никифор, Николай, Пафнутий, Пахомий, Петр, Савва, Сергей, Симеон, Симон, Феодор.



Июнь - Александр, Алексей, Андрей, Антоний, Василий, Георгий, Григорий, Ефрем, Даниил, Димитрий, Игнатий, Иоанн, Иона, Иосиф, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Никандр, Никита, Николай, Онуфрий, Павел, Петр, Тихон, Феодор, Филарет.



Июль - Александр, Алексей, Андрей, Антоний, Афанасий, Василий, Васа, Владимир, Георгий, Герман, Глеб, Григорий, Эразм, Зинон, Иоанн, Иулиан, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Никодим, Николай, Никон, Перегрин, Петр, Руфь, Сергей, Стефан, Феодор.



Август – Александр, Алексей, Анатолий, Василий, Владимир, Георгий, Григорий, Димитрий, Илья, Иоанн, Константин, Леонтий, Макарий, Максим, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Платон, Роман, Савва, Сергей, Феодор, Фока.



Сентябрь - Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Димитрий, Дорофей, Ефрем, Игнатий, Илларион, Иоанн, Ириней, Киприан, Корнилий, Макарий, Максим, Мелетий, Моисей, Михиал, Николай, Павел, Петр, Пимен, Серафим, Сергей, Стефан, Феодор.



Октябрь - Александр, Алексей, Андрей, Антоний, Борис, Валентин, Василий, Вениамин, Владимир, Вячеслав, Георгий, Григорий, Давид, Дамиан, Димитрий, Яков, Илларион, Иннокентий, Иоанн, Иона, Косма, Лаврентий, Нектарий, Николай, Никон, Петр, Феодор.



Ноябрь – Александр, Алексей, Арефа, Василий, Виктор, Владимир, Гаврило, Георгий, Димитрий, Яков, Илларион, Илья, Иоанн, Иулиан, Ираклий, Леонид, Максим, Мартирий, Матвей, Михаил, Нестор, Николай, Павел, Петр, Сергей, Терентий, Феодор, Филипп.



Декабрь - Александр, Андрей, Борис, Варлаам, Василий, Владимир, Геннадий, Григорий, Яков, Даниил, Дионисий, Евгений, Эмилиан, Игнатий, Илларион, Илья, Иоанн, Константин, Максим, Марк, Меркурий, Михаил, Никифор, Николай, Никон, Петр, Серафим, Стефан, Феодор, Филимон.

При выборе имена сына можно опираться на семейные традиции, его значение, звучание, благозвучие вместе с отчеством, фамилией.

Читайте также: