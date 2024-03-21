Как назвать малыша 2024 года: список популярных, необычных, традиционных имен для мальчиков

Популярные, традиционные, православные имена для мальчиков
Если вы ожидаете рождения малыша или в вашей семье только что родился мальчик, как его назвать?
Предлагаем список мужских имен – старинных, самых популярных, традиционных, за месяцем рождения, которые помогут назвать мальчика в соответствии со значением имени, семейными традициями.
Как назвать мальчика
Популярные имена
- Среди "классических" имен популярными остаются Александр, Алексей, Владимир, Иван, Андрей, Михаил, Константин, Артем, Евгений, Даниил, Денис, Дмитрий, Илья, Максим, Владислав и Ярослав.
- Среди старинных – Макар, Руслан Богдан, Захар, Ростислав.
- Пользуются популярностью такие иностранные имена для мальчиков, как Платон, Игнат, Филипп, Родион, Гордей, Ян, Трофим, Оливер, Николас.
Как назвать мальчика: традиционные украинские имена для мальчиков
Среди древних имен, которыми наши предки называли своих сыновей, много интересных и благозвучных имен для мальчиков, в которых закодированы воинственный смысл, сила, храбрость, смелость и отвага. Приводим некоторые из них по алфавиту:
- Аскольд, Адам, Адриан,
- Валерьян, Всеволод, Вакула, Василько,
- Демьян, Давид, Дан,
- Иеремия; Евстафий,
- Любомир, Лука, Левко,
- Маркиян, Мирослав, Мирон,
- Олесь, Емельян, Остап, Орест,
- Радослав, Радомир, Роман.
Родители могут подобрать имя для ребенка, обратившись к православному календарю. Святой, в честь которого названный ребенок будет защищать младенца.
Имена для мальчиков согласно церковному календарю
Январь - Александр, Антоний, Афанасий, Василий, Владимир, Георгий, Григорий, Димитрий, Зотик, Игнатий, Илья, Иоанн, Исидор, Кирилл, Макарий, Максим, Марк, Михаил, Никодим, Николай, Павел, Петр, Роман, Сергей, Феодул, Феофан, Феофил, Филипп.
Февраль - Александр, Алексий, Антоний, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гаврило, Геннадий, Герасим, Димитрий, Евгений, Евфимий, Ефрем, Иоанн, Иосиф, Климент, Леонтий, Макарий, Марк, Никифор, Петр, Серафим, Симеон, Стефан, Тимофей, Трифон, Феодор.
Март - Агапий, Александр, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дамиан, Даниил, Димитрий, Дионисий, Евгений, Иоанн, Киприан, Кодрат, Конон, Лев, Михаил, Никандр, Николай, Павел, Пимен, Савва, Севастиан, Серапион, Сильвестр, Тимофей, Тит, Феодор, Феодул.
Апрель - Азат, Который, Александр, Василий, Григорий, Димитрий, Ефрем, Захария, Зосима, Яков, Иоанн, Иннокентий, Ипатий, Леонид, Макарий, Максим, Марин, Марк, Мартин, Михаил, Никита, Николай, Павел, Патапий, Сергей, Стефан, Феодосий, Фома.
Май – Александр, Алексий, Анастасий, Арсений, Афанасий, Василий, Гавриил, Георгий, Яков, Иоанн, Исидор, Кирилл, Максим, Никита, Никифор, Николай, Пафнутий, Пахомий, Петр, Савва, Сергей, Симеон, Симон, Феодор.
Июнь - Александр, Алексей, Андрей, Антоний, Василий, Георгий, Григорий, Ефрем, Даниил, Димитрий, Игнатий, Иоанн, Иона, Иосиф, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Никандр, Никита, Николай, Онуфрий, Павел, Петр, Тихон, Феодор, Филарет.
Июль - Александр, Алексей, Андрей, Антоний, Афанасий, Василий, Васа, Владимир, Георгий, Герман, Глеб, Григорий, Эразм, Зинон, Иоанн, Иулиан, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Никодим, Николай, Никон, Перегрин, Петр, Руфь, Сергей, Стефан, Феодор.
Август – Александр, Алексей, Анатолий, Василий, Владимир, Георгий, Григорий, Димитрий, Илья, Иоанн, Константин, Леонтий, Макарий, Максим, Михаил, Николай, Петр, Пимен, Платон, Роман, Савва, Сергей, Феодор, Фока.
Сентябрь - Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Димитрий, Дорофей, Ефрем, Игнатий, Илларион, Иоанн, Ириней, Киприан, Корнилий, Макарий, Максим, Мелетий, Моисей, Михиал, Николай, Павел, Петр, Пимен, Серафим, Сергей, Стефан, Феодор.
Октябрь - Александр, Алексей, Андрей, Антоний, Борис, Валентин, Василий, Вениамин, Владимир, Вячеслав, Георгий, Григорий, Давид, Дамиан, Димитрий, Яков, Илларион, Иннокентий, Иоанн, Иона, Косма, Лаврентий, Нектарий, Николай, Никон, Петр, Феодор.
Ноябрь – Александр, Алексей, Арефа, Василий, Виктор, Владимир, Гаврило, Георгий, Димитрий, Яков, Илларион, Илья, Иоанн, Иулиан, Ираклий, Леонид, Максим, Мартирий, Матвей, Михаил, Нестор, Николай, Павел, Петр, Сергей, Терентий, Феодор, Филипп.
Декабрь - Александр, Андрей, Борис, Варлаам, Василий, Владимир, Геннадий, Григорий, Яков, Даниил, Дионисий, Евгений, Эмилиан, Игнатий, Илларион, Илья, Иоанн, Константин, Максим, Марк, Меркурий, Михаил, Никифор, Николай, Никон, Петр, Серафим, Стефан, Феодор, Филимон.
При выборе имена сына можно опираться на семейные традиции, его значение, звучание, благозвучие вместе с отчеством, фамилией.
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