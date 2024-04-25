Как назвать подружку красивым украинским словом: его мало кто знает

Это слово происходит из латинского языка, в частности, от лексемы "коллегиум", что означает "общество, совместная служба, сотрудничество".

В украинском языке очень много интересных слов, просто о них мало кто знает. Чтобы обогатить свой лексический запас, не следует бояться использовать малоизвестные слова в своем повседневном общении. Рассказываем об одной из таких украинских лексем, которой можно назвать свою подружку или коллегу.

Каким красивым украинским словом можно назвать свою подругу

Это слово "колежанка". Оно происходит из польского языка, хотя имеет глубокие корни, происходящие от латинского языка. Больше им пользуются в западных областях Украины, оно встречается в литературе, но больше употребляется в повседневном общении. Колижанкой можно называть подругу, сотрудницу или просто знакомую. Такой синоним приемлем для использования в разговоре, во время официально-делового общения все же лучше использовать слова "коллега" или "подруга".

Вот несколько примеров на использование слова "колежанка" в предложениях:

Так сложилось, что остался один билет, предназначенный для колежанки.

Ольга хлопотала на кухне и что-то рассказывала — как прошел день, что нового на работе, о своих колежанках.

Ирина Павловна поблагодарила свою бывшую колежанку и положила трубку.

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