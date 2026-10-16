Как назвать ребенка, чтобы он был счастлив: имена с положительной энергетикой

Дети / иллюстративное фото / © pexels.com

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Учёные выяснили, что большинство людей склонны воспринимать свои имена в положительном свете, а искренняя симпатия к своему имени напрямую связана с субъективным ощущением благополучия и внутреннего комфорта.

Масштабный опрос более трёхсот пар близнецов в Пекине показал, что это ощущение имеет как наследственную основу, так и зависит от уникального окружения человека. Исследователи пришли к выводу, что теплое отношение к собственному имени является фундаментальной чертой личности, которая формирует имплицитную самооценку и повышает общий уровень удовлетворённости жизнью.

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Особое место в этом контексте занимают имена, которые с самого начала несут в себе смысловую нагрузку радости, счастья и благословения. Если вы ищете имя, которое несет в себе заряд позитива и счастливую судьбу, обратите внимание на этот список:

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Блажена — чешское и словацкое имя с древнеславянскими корнями, которое переводится как «счастливая», «добрая» или «благословенная»;

Эльвира — имеет готическое происхождение и ассоциируется со значениями «счастливая», «приятная» и «верная»;

Илона — в финской традиции это имя тесно связано со словом «ilo», означающим «радость»;

Ринат — имя из иврита, которое переводится как «радость» и «торжественное пение»;

Рада и Радостина — славянские имена, образованные от корня, означающего «радостная» и «охотно»;

Радован, Радослав и Радослава — древние имена, основанные на глаголе «радовать» и сочетании слов «радость» и «слава»;

Милорад— гармонично сочетает в себе значения «милый» и «радостный».

Ранее ТСН.ua писал о том, какие имена приносят всем счастье.

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