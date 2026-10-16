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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Как назвать ребенка, чтобы он был счастлив: имена с положительной энергетикой

Учёные доказали, что искренняя симпатия к собственному имени повышает уровень удовлетворённости жизнью и является фундаментальной чертой личности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Дети / иллюстративное фото

Дети / иллюстративное фото / © pexels.com

Учёные выяснили, что большинство людей склонны воспринимать свои имена в положительном свете, а искренняя симпатия к своему имени напрямую связана с субъективным ощущением благополучия и внутреннего комфорта.

Масштабный опрос более трёхсот пар близнецов в Пекине показал, что это ощущение имеет как наследственную основу, так и зависит от уникального окружения человека. Исследователи пришли к выводу, что теплое отношение к собственному имени является фундаментальной чертой личности, которая формирует имплицитную самооценку и повышает общий уровень удовлетворённости жизнью.

Особое место в этом контексте занимают имена, которые с самого начала несут в себе смысловую нагрузку радости, счастья и благословения. Если вы ищете имя, которое несет в себе заряд позитива и счастливую судьбу, обратите внимание на этот список:

  • Блажена— чешское и словацкое имя с древнеславянскими корнями, которое переводится как «счастливая», «добрая» или «благословенная»;

  • Эльвира— имеет готическое происхождение и ассоциируется со значениями «счастливая», «приятная» и «верная»;

  • Илона — в финской традиции это имя тесно связано со словом «ilo», означающим «радость»;

  • Ринат— имя из иврита, которое переводится как «радость» и «торжественное пение»;

  • Рада и Радостина— славянские имена, образованные от корня, означающего «радостная» и «охотно»;

  • Радован, Радослав и Радослава— древние имена, основанные на глаголе «радовать» и сочетании слов «радость» и «слава»;

  • Милорад— гармонично сочетает в себе значения «милый» и «радостный».

Ранее ТСН.ua писал о том, какие имена приносят всем счастье.

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