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Как назвать ребенка, чтобы он был счастлив: имена с положительной энергетикой
Учёные доказали, что искренняя симпатия к собственному имени повышает уровень удовлетворённости жизнью и является фундаментальной чертой личности.
Учёные выяснили, что большинство людей склонны воспринимать свои имена в положительном свете, а искренняя симпатия к своему имени напрямую связана с субъективным ощущением благополучия и внутреннего комфорта.
Масштабный опрос более трёхсот пар близнецов в Пекине показал, что это ощущение имеет как наследственную основу, так и зависит от уникального окружения человека. Исследователи пришли к выводу, что теплое отношение к собственному имени является фундаментальной чертой личности, которая формирует имплицитную самооценку и повышает общий уровень удовлетворённости жизнью.
Особое место в этом контексте занимают имена, которые с самого начала несут в себе смысловую нагрузку радости, счастья и благословения. Если вы ищете имя, которое несет в себе заряд позитива и счастливую судьбу, обратите внимание на этот список:
Блажена— чешское и словацкое имя с древнеславянскими корнями, которое переводится как «счастливая», «добрая» или «благословенная»;
Эльвира— имеет готическое происхождение и ассоциируется со значениями «счастливая», «приятная» и «верная»;
Илона — в финской традиции это имя тесно связано со словом «ilo», означающим «радость»;
Ринат— имя из иврита, которое переводится как «радость» и «торжественное пение»;
Рада и Радостина— славянские имена, образованные от корня, означающего «радостная» и «охотно»;
Радован, Радослав и Радослава— древние имена, основанные на глаголе «радовать» и сочетании слов «радость» и «слава»;
Милорад— гармонично сочетает в себе значения «милый» и «радостный».
Ранее ТСН.ua писал о том, какие имена приносят всем счастье.
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