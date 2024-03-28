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Как назвать ребенка: редкие, популярные имена, которые выбирали украинцы в первом квартале 2024 года

Как назвать ребенка: редкие, популярные имена, которые выбирали украинцы в первом квартале 2024 года

Как назвать ребенка

Какими редкими и популярными именами называли детей 2024 года

Очень часто ожидание рождения ребенка вызывает у родителей споры и размышления как назвать малыша? Кто-то выбирает имя соответственно семейным традициям, церковному календарю, некоторые ищут редкие имена.

Предлагаем перечень редких и популярных имен, которыми называли детей на Ровенщине, в Ивано-Франковской области, в Хмельницкой области 2024 года

При выборе имени важно не спешить с принятием решения, подумать, как оно будет звучать в сочетании с фамилией и отчеством.

Редкие имена, которыми называли детей 2024 года

Как называли девочек

  • Аделина,
  • Адель,
  • Амалия,
  • Амино,
  • Амира,
  • Ариана,
  • Арина,
  • Василиса,
  • Винесса,
  • Доминика,
  • Элен,
  • Эмилия,
  • Ксения,
  • Майя,
  • Мелания,
  • Мелисса,
  • Мило,
  • Руфина,
  • Стелла,
  • Та,
  • Тея,
  • Юстина.

Как называли мальчиков:

  • Авенир,
  • Адриан,
  • Аламо,
  • Альберт,
  • Арон,
  • Вениамин,
  • Даниель,
  • Демьян,
  • Эльдар,
  • Эмир,
  • Эней,
  • Эрик,
  • Иеремий,
  • Ефрем,
  • Ласт,
  • Лео,
  • Лука,
  • Мануэль,
  • Марк,
  • Моисей,
  • Нестор,
  • Радомир,
  • Рувим,
  • Соломон,
  • Тамерлан,
  • Устим,
  • Ярема,
  • Ясин.

Как назвать ребенка: популярные имена

Женские:

  • Алиса
  • Анна,
  • Элиана,
  • Эмилия
  • Ева,
  • Злато,
  • Лея,
  • Мелания,
  • Мия,
  • Соломия,
  • София,
  • Ульяна,
  • Ясмина.

Мужские:

  • Домир,
  • Александр,
  • Дмитрий,
  • Марк,
  • Матвей,
  • Тимофей.

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