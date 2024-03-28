Как назвать ребенка: редкие, популярные имена, которые выбирали украинцы в первом квартале 2024 года

Какими редкими и популярными именами называли детей 2024 года
Очень часто ожидание рождения ребенка вызывает у родителей споры и размышления как назвать малыша? Кто-то выбирает имя соответственно семейным традициям, церковному календарю, некоторые ищут редкие имена.
Предлагаем перечень редких и популярных имен, которыми называли детей на Ровенщине, в Ивано-Франковской области, в Хмельницкой области 2024 года
При выборе имени важно не спешить с принятием решения, подумать, как оно будет звучать в сочетании с фамилией и отчеством.
Редкие имена, которыми называли детей 2024 года
Как называли девочек
- Аделина,
- Адель,
- Амалия,
- Амино,
- Амира,
- Ариана,
- Арина,
- Василиса,
- Винесса,
- Доминика,
- Элен,
- Эмилия,
- Ксения,
- Майя,
- Мелания,
- Мелисса,
- Мило,
- Руфина,
- Стелла,
- Та,
- Тея,
- Юстина.
Как называли мальчиков:
- Авенир,
- Адриан,
- Аламо,
- Альберт,
- Арон,
- Вениамин,
- Даниель,
- Демьян,
- Эльдар,
- Эмир,
- Эней,
- Эрик,
- Иеремий,
- Ефрем,
- Ласт,
- Лео,
- Лука,
- Мануэль,
- Марк,
- Моисей,
- Нестор,
- Радомир,
- Рувим,
- Соломон,
- Тамерлан,
- Устим,
- Ярема,
- Ясин.
Как назвать ребенка: популярные имена
Женские:
- Алиса
- Анна,
- Элиана,
- Эмилия
- Ева,
- Злато,
- Лея,
- Мелания,
- Мия,
- Соломия,
- София,
- Ульяна,
- Ясмина.
Мужские:
- Домир,
- Александр,
- Дмитрий,
- Марк,
- Матвей,
- Тимофей.
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