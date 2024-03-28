Как назвать ребенка: редкие, популярные имена, которые выбирали украинцы в первом квартале 2024 года

Очень часто ожидание рождения ребенка вызывает у родителей споры и размышления как назвать малыша? Кто-то выбирает имя соответственно семейным традициям, церковному календарю, некоторые ищут редкие имена.

Предлагаем перечень редких и популярных имен, которыми называли детей на Ровенщине, в Ивано-Франковской области, в Хмельницкой области 2024 года

При выборе имени важно не спешить с принятием решения, подумать, как оно будет звучать в сочетании с фамилией и отчеством.

Редкие имена, которыми называли детей 2024 года

Как называли девочек

Аделина,

Адель,

Амалия,

Амино,

Амира,

Ариана,

Арина,

Василиса,

Винесса,

Доминика,

Элен,

Эмилия,

Ксения,

Майя,

Мелания,

Мелисса,

Мило,

Руфина,

Стелла,

Та,

Тея,

Юстина.

Как называли мальчиков:

Авенир,

Адриан,

Аламо,

Альберт,

Арон,

Вениамин,

Даниель,

Демьян,

Эльдар,

Эмир,

Эней,

Эрик,

Иеремий,

Ефрем,

Ласт,

Лео,

Лука,

Мануэль,

Марк,

Моисей,

Нестор,

Радомир,

Рувим,

Соломон,

Тамерлан,

Устим,

Ярема,

Ясин.

Как назвать ребенка: популярные имена

Женские:

Алиса

Анна,

Элиана,

Эмилия

Ева,

Злато,

Лея,

Мелания,

Мия,

Соломия,

София,

Ульяна,

Ясмина.

Мужские:

Домир,

Александр,

Дмитрий,

Марк,

Матвей,

Тимофей.

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