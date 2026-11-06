ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
35
Время на прочтение
2 мин

Как назвать ребенка: самые красивые мужские и женские имена на букву "Б"

Подборка самых красивых и популярных мужских и женских имен на букву «Б».

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Красивые имена для детей

Красивые имена для детей

Имена, начинающиеся с буквы «Б», обладают особой энергетикой и звучанием. Согласно нумерологии и лингвистическим исследованиям, эта буква воплощает в себе энергетику надежности, финансовой стабильности, внутренней силы и глубокой связи с семьей. Людям, чьё имя начинается на «Б», присущи целеустремлённость, практичность и в то же время утончённое чувство красоты.

Мужские имена на «Б»: стойкость, благородство и мужество

Мужские имена на букву «Б» обладают сильной и харизматичной энергетикой. Среди них есть как старинные славянские имена с богатыми историческими корнями, так и европейские варианты, звучащие современно и стильно.

  • Богдан — древнее славянское имя, обладающее необычайно теплой и светлой энергетикой и буквально означающее «данный Богом». Мужчины с этим именем обычно отличаются уравновешенностью, настойчивостью и сильной интуицией.

  • Борис — имя славянского происхождения, сокращённая форма от «Борислав», что переводится как «борец» или «тот, кто обретает славу в борьбе». Оно наделяет своего обладателя твердым характером, лидерскими качествами и умением достигать цели.

  • Болеслав — традиционное славянское имя, означающее «больше славы». Оно подчеркивает амбициозность, высокие стремления и благородные манеры.

  • Борислав — красивое двукоренное имя («бороться» и «слава»), которое ассоциируется с энергией победителя, смелостью и защитой своих близких.

  • Бернард — германское имя, которое переводится как «храбрый, как медведь». Оно символизирует физическую и душевную силу, надежность и стойкость перед жизненными испытаниями.

Женские имена на «Б»: красота, изящество и внутренний свет

Женские имена на букву «Б» поражают своей мелодичностью, благородным звучанием и глубоким символизмом. Они звучат изысканно и подчеркивают нежность и внутреннюю гармонию девушки.

  • Богдана — женская форма имени Богдан, означающая «данная Богом». Девушки с этим именем обычно отличаются чуткостью, мудростью и нежным отношением к родным.

  • Богуслава — старинное славянское имя, которое переводится как «та, что прославляет Бога». Оно обладает сильной духовно-защитной энергетикой.

  • Барбара (Варвара) — имя с древнегреческими корнями, символизирующее независимость, загадочность и высокий эмоциональный интеллект.

  • Беатрис / Беата — имя латинского происхождения, означающее «благословенная», «счастливая» или «та, что приносит счастье». Звучит чрезвычайно элегантно и изящно.

  • Белла — имя латинского и итальянского происхождения, которое буквально переводится как «красавица». Оно подарит своей обладательнице гармонию, художественный вкус и яркую харизму.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie