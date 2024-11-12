Как назвать ребенка в 2025 году: мальчика, девочку, популярные, редкие и древнеукраинские имена

Если вы выбираете, как назвать ребенка, который должен появиться на свет в 2025 году, воспользуйтесь списком самых популярных детских имен.

Выбирая имя, следует руководствоваться следующими факторами:

хорошее звучание как в детском, так и во взрослом возрасте;

красивое сочетание с отчеством;

популярность;

семейная традиция (когда детей называют в честь одного из родственников).

Красивые и редкие имена для мальчиков и девочек в 2025 году

Если вы хотите отметить неповторимость и уникальность вашего малыша, подарить ему особую судьбу, попробуйте подобрать редкое имя. Здесь существует всего одно правило – оно должно звучать благозвучно и благородно.

Вот топ-20 имен для мальчиков и девочек, считающихся редкими.

Как назвать сына в 2025 году:

Альберт Богдан Глеб Даниил Демид Добромир Елизар Камиль Лев Леонтий Марк Матвей Мирон Назар Оскар Рафаэль Тарас Тимофей Тимур Ярослав

Как назвать дочь в 2025 году:

Агния Оделина Аида Жанна Есения Римма Снижано Инга Инесса Камилла Лидия Лия Стелла Эдита Маргарита Майя Милана Нелли Эмилия Эмма

По словам психологов, малыши с редкими именами чувствуют себя особенными с самого детства. Они растут более амбициозными, чем их сверстники, что помогает достигать высот в будущем.

Как назвать ребенка в древнеукраинском стиле в 2025 году

Мода на древнеукраинские имена набирает в Украине обороты, а потому вы можете подобрать достаточно красивое и редкое имя своему ребенку из перечня исконных украинских имен. Девочку можно назвать:

Агафья Акилина Анисия Желательно Богдана Богуслава Божественно Варвара Василиса Виринея Вирляна Глафира Евдокия Евстахия Желательно Звенислава Зинаида Зиновия Заросла Ироеда Константин Лада Лыбедь Любомира Мовка Мальва Мелания Мелитина Матрена Неонила Одарина Орина Пашись Параскева Пелагия Совет Радослава Родослава Роксана Романа Рута Светяна Соломия Стефания Таиса Текля Теодора Теодосия Тереса Феврония Фекла Хивря Цветет Юстина

А для мальчика можно подобрать такое имя:

Адриан Аскольд Атанасий Бажан Боян Вакула Власий Волелюб Всеволод Демьян Эраст Евстахий Евтимий Иеремия Жедан Захар Зиновий Злат Звезд Изидор Ириней Киевлян Левко Любим Любомир Маркиан Никита Модест Нестор Никифор Емельян Орест Остап Афанасий Филипп Потап Радослав Радомир Сова Свирид Севастиан Северин Фаддей Теодор Теофан Теофиль Тимофей Тома Юлиан Юстин Иаков Ярема Ярополк

Как назвать ребенка в 2025 году по церковному календарю

Часто родители называют ребенка в честь святого или святого, которых чествуют в день рождения младенца. Имя в таком случае выбирается, опираясь на определенные правила:

выбирают непосредственно из имен, приходящихся на тот день, когда ребенок родился;

выбирают имя, приходящееся на 8 или 40 день от рождения ребенка;

выбирают Защитника из списка святых, имя которого выпадает на дату Таинства крещения.

Часто, если женское имя отсутствует, то можно выбирать производное от мужского. Например, Александр – Александра, Валерий – Валерия и т.д.

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