Как назвать ребенка в 2025 году: мальчика, девочку, популярные, редкие и древнеукраинские имена

Если вы выбираете, как назвать ребенка, который должен появиться на свет в 2025 году, воспользуйтесь списком самых популярных детских имен.
Выбирая имя, следует руководствоваться следующими факторами:
- хорошее звучание как в детском, так и во взрослом возрасте;
- красивое сочетание с отчеством;
- популярность;
- семейная традиция (когда детей называют в честь одного из родственников).
Красивые и редкие имена для мальчиков и девочек в 2025 году
Если вы хотите отметить неповторимость и уникальность вашего малыша, подарить ему особую судьбу, попробуйте подобрать редкое имя. Здесь существует всего одно правило – оно должно звучать благозвучно и благородно.
Вот топ-20 имен для мальчиков и девочек, считающихся редкими.
Как назвать сына в 2025 году:
- Альберт
- Богдан
- Глеб
- Даниил
- Демид
- Добромир
- Елизар
- Камиль
- Лев
- Леонтий
- Марк
- Матвей
- Мирон
- Назар
- Оскар
- Рафаэль
- Тарас
- Тимофей
- Тимур
- Ярослав
Как назвать дочь в 2025 году:
- Агния
- Оделина
- Аида
- Жанна
- Есения
- Римма
- Снижано
- Инга
- Инесса
- Камилла
- Лидия
- Лия
- Стелла
- Эдита
- Маргарита
- Майя
- Милана
- Нелли
- Эмилия
- Эмма
По словам психологов, малыши с редкими именами чувствуют себя особенными с самого детства. Они растут более амбициозными, чем их сверстники, что помогает достигать высот в будущем.
Как назвать ребенка в древнеукраинском стиле в 2025 году
Мода на древнеукраинские имена набирает в Украине обороты, а потому вы можете подобрать достаточно красивое и редкое имя своему ребенку из перечня исконных украинских имен. Девочку можно назвать:
- Агафья
- Акилина
- Анисия
- Желательно
- Богдана
- Богуслава
- Божественно
- Варвара
- Василиса
- Виринея
- Вирляна
- Глафира
- Евдокия
- Евстахия
- Желательно
- Звенислава
- Зинаида
- Зиновия
- Заросла
- Ироеда
- Константин
- Лада
- Лыбедь
- Любомира
- Мовка
- Мальва
- Мелания
- Мелитина
- Матрена
- Неонила
- Одарина
- Орина
- Пашись
- Параскева
- Пелагия
- Совет
- Радослава
- Родослава
- Роксана
- Романа
- Рута
- Светяна
- Соломия
- Стефания
- Таиса
- Текля
- Теодора
- Теодосия
- Тереса
- Феврония
- Фекла
- Хивря
- Цветет
- Юстина
А для мальчика можно подобрать такое имя:
- Адриан
- Аскольд
- Атанасий
- Бажан
- Боян
- Вакула
- Власий
- Волелюб
- Всеволод
- Демьян
- Эраст
- Евстахий
- Евтимий
- Иеремия
- Жедан
- Захар
- Зиновий
- Злат
- Звезд
- Изидор
- Ириней
- Киевлян
- Левко
- Любим
- Любомир
- Маркиан
- Никита
- Модест
- Нестор
- Никифор
- Емельян
- Орест
- Остап
- Афанасий
- Филипп
- Потап
- Радослав
- Радомир
- Сова
- Свирид
- Севастиан
- Северин
- Фаддей
- Теодор
- Теофан
- Теофиль
- Тимофей
- Тома
- Юлиан
- Юстин
- Иаков
- Ярема
- Ярополк
Как назвать ребенка в 2025 году по церковному календарю
Часто родители называют ребенка в честь святого или святого, которых чествуют в день рождения младенца. Имя в таком случае выбирается, опираясь на определенные правила:
- выбирают непосредственно из имен, приходящихся на тот день, когда ребенок родился;
- выбирают имя, приходящееся на 8 или 40 день от рождения ребенка;
- выбирают Защитника из списка святых, имя которого выпадает на дату Таинства крещения.
Часто, если женское имя отсутствует, то можно выбирать производное от мужского. Например, Александр – Александра, Валерий – Валерия и т.д.
Читайте также: