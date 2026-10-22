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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Время на прочтение
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Как назвать собаку или кошку: самые популярные имена 2026 года, среди которых есть неожиданные

Имена для собак и кошек становятся всё более оригинальными. В рейтинге 2026 года появились Шакира, Дастин и Ахилл, а популярность некоторых кличёк за год выросла более чем на 1000%.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Самые популярные имена для собак и кошек в 2026 году

Самые популярные имена для собак и кошек в 2026 году / © Фото из открытых источников

Привычные клички для домашних питомцев постепенно уступают место необычным именам. В 2026 году владельцы собак и кошек всё чаще называют своих питомцев в честь знаменитостей, героев популярных сериалов или выбирают имена, которые обычно дают людям. Некоторые варианты всего за год продемонстрировали рост популярности более чем на 1000%.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным издания, сервис Rover проанализировал базу данных, содержащую информацию о более чем миллионе собак и кошек, и выяснил, какие имена домашних животных в Великобритании стали самыми популярными в 2026 году. Эксперты также определили клички, спрос на которые вырос больше всего по сравнению с предыдущим годом.

Какие имена для собак набирают популярность

Наибольший рост популярности среди имен для собак был зафиксирован у имени Санни. За год его популярность выросла на 1287%. Второе место занял Генрик с показателем 1187%.

Следующие четыре позиции разделили Адам, Шеф, Филипп и Шакира — каждое из этих имен продемонстрировало рост на 887%.

В десятку также вошли Мосси и Винни, популярность которых выросла на 537%, Сайлас — на 412% и Ахилл — на 362%.

Вне первой десятки оказались Лилибет и Радар, популярность которых выросла на 321%, а также Узи — на 221%.

В то же время в общем рейтинге самых популярных имен для собак в Великобритании первое место по-прежнему занимает Луна. За ней следуют Майло, Белла, Тедди, Поппи, Лола, Коко, Бадди, Дейзи и Чарли.

Специалист по поведению собак компании Rover Адем Фехми отметил, что тенденции 2026 года показывают, насколько имена собак отражают окружающий мир. В частности, это касается погоды, кинематографа и ностальгии.

Какие имена для кошек стали популярными в 2026 году

Среди кошачьих имен наибольший рост продемонстрировал Дастин — на 900% по сравнению с прошлым годом.

В Rover предполагают, что такая популярность может быть связана с персонажем сериала «Странные чудеса», который завершился в конце 2025 года.

Второе место разделили Экко и Зак, популярность которых выросла на 800%. Четвёртое место заняла Серена с показателем 600%.

В десятку имен, которые быстрее всего набирают популярность, также вошли Куки (+450%), Виви (+450%), Пиппи (+350%), Сэмми (+350%), Каир (+333%) и Ласло (+325%).

Эксперты заметили разницу между тенденциями в выборе человеческих имен для собак и кошек. Если среди собак преобладают мужские варианты, то для кошек чаще выбирают женские или гендерно-нейтральные имена.

Кроме того, за пределами первой десятки возросла популярность старинных имен. В частности, Джин, Мюриэл и Норрис продемонстрировали рост на 300%, Мара — на 267%, а Лайнус — на 200%.

Одним из самых необычных имен в рейтинге стало Ласло. В Rover обратили внимание, что это венгерское имя в последнее время фигурировало в двух известных экранных историях.

В частности, Ласло Тот — имя вымышленного архитектора из фильма «Бруталист», а Ласло Крейвенсворт — персонаж-вампир из сериала «Что мы делаем в тени».

Исследователи предполагают, что эти персонажи могли повлиять на популярность имени. В то же время они обратили внимание на его звучание, в частности на шипящие звуки, двусложное строение и окончание на гласную.

Как правильно выбрать имя для домашнего питомца

Специалисты Rover советуют владельцам собак и кошек выбирать имена, которые легко отличить от обычных слов, часто используемых в повседневной жизни.

По словам Адема Фехми, для собак имя является важным сигналом при общении с человеком. Животные постепенно учатся связывать его с вниманием хозяина и взаимодействием с ним.

Именно поэтому эксперт рекомендует отдавать предпочтение коротким, чётким и простым для произношения именам, которые легко использовать в повседневной жизни.

Важную роль играет и последовательность. Использование одного и того же имени, а также формирование положительных ассоциаций с помощью похвалы, внимания и поощрений помогают собаке научиться реагировать на обращение.

Фехми подчеркнул, что популярность имен со временем меняется. Поэтому владельцам стоит выбирать не только модное имя, но и такое, которое соответствует характеру собаки, отличается от повседневных слов и удобно произносится.

Напомним, верная собака может стать не только домашним питомцем, но и настоящим другом на долгие годы. Дрессировщица назвала шесть пород, которые славятся своей привязанностью к хозяевам.

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