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Как называли детей во второй половине 2024 года: среди редких имен – Барби, Мерси, Султан, Добрыня

Как называли детей во второй половине 2024 года: среди редких имен – Барби, Мерси, Султан, Добрыня

Как назвать ребенка

Популярные и редкие имена 2024 года.

Министерство юстиции опубликовало перечень имен, которыми чаще всего называли детей в 2024 году в Украине.

По данным Министерства юстиции Украины, в 2024 году в Украине родилось более 176 тысяч детей, каждый из которых получил свое неповторимое имя.

Самые популярные имена для девочек по данным Минюста:

  • Анна
  • София
  • Мария
  • Екатерина
  • Соломия
  • Полина
  • Виктория
  • Милана

Самые популярные имена для мальчиков:

  • Артем
  • Максим
  • Богдан
  • Дмитрий
  • Михаил
  • Андрей
  • Денис
  • Даниил
  • Тимофей
  • Макар
  • Марк

Среди необычных женских имен, которыми называли девочек в 2024-м:

Барби, Мерси, Дзвинка, Янголя, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Квитка, Суламита, Мальва и Дояна.

Редкие имена для мальчиков:

Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан.

Согласно украинскому законодательству, физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и имя, отчество с согласия родителей или попечителя. А с 16 лет человек может изменить их по своему усмотрению.

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