Как называли детей во второй половине 2024 года: среди редких имен – Барби, Мерси, Султан, Добрыня

Министерство юстиции опубликовало перечень имен, которыми чаще всего называли детей в 2024 году в Украине.

По данным Министерства юстиции Украины, в 2024 году в Украине родилось более 176 тысяч детей, каждый из которых получил свое неповторимое имя.

Самые популярные имена для девочек по данным Минюста:

Анна

София

Мария

Екатерина

Соломия

Полина

Виктория

Милана

Самые популярные имена для мальчиков:

Артем

Максим

Богдан

Дмитрий

Михаил

Андрей

Денис

Даниил

Тимофей

Макар

Марк

Среди необычных женских имен, которыми называли девочек в 2024-м:

Барби, Мерси, Дзвинка, Янголя, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Квитка, Суламита, Мальва и Дояна.

Редкие имена для мальчиков:

Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан.

Согласно украинскому законодательству, физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и имя, отчество с согласия родителей или попечителя. А с 16 лет человек может изменить их по своему усмотрению.

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