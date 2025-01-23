Как называли детей во второй половине 2024 года: среди редких имен – Барби, Мерси, Султан, Добрыня

Популярные и редкие имена 2024 года.
Министерство юстиции опубликовало перечень имен, которыми чаще всего называли детей в 2024 году в Украине.
По данным Министерства юстиции Украины, в 2024 году в Украине родилось более 176 тысяч детей, каждый из которых получил свое неповторимое имя.
Самые популярные имена для девочек по данным Минюста:
- Анна
- София
- Мария
- Екатерина
- Соломия
- Полина
- Виктория
- Милана
Самые популярные имена для мальчиков:
- Артем
- Максим
- Богдан
- Дмитрий
- Михаил
- Андрей
- Денис
- Даниил
- Тимофей
- Макар
- Марк
Среди необычных женских имен, которыми называли девочек в 2024-м:
Барби, Мерси, Дзвинка, Янголя, Рута, Горыня, Жасмин, Роксолана, Василиса, Олимпиада, Луна, Квитка, Суламита, Мальва и Дояна.
Редкие имена для мальчиков:
Пантелеимон, Соломон, Тамерлан, Эней, Святогор, Арнольд, Елисей, Добрыня, Зореслав, Зоровавель, Яир, Северин, Аскольд и Султан.
Согласно украинскому законодательству, физическое лицо, достигшее 14 лет, имеет право изменить свою фамилию и имя, отчество с согласия родителей или попечителя. А с 16 лет человек может изменить их по своему усмотрению.
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