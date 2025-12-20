Как не испортить праздничное настроение: правила подачи шампанского, которые знают сомелье

Как подают шампанское на Новый год / © unsplash.com

Чтобы каждый глоток радовал вкусом и ароматом, важно знать, как правильно охлаждать, хранить и подавать шампанское. Из всех “сюрпризов” новогодней вечеринки — от недоваренного студня до пустой тарелки с закусками — только неправильное шампанское может действительно испортить праздник. Ведь это дорогой напиток, и в отличие от коктейлей, его сложно подстроить под ситуацию.

Температура имеет значение

Идеальная температура для большинства шампанских — от 8 до 10°C. Слишком теплое вино теряет пузырьки, становится горьковатым и тусклым по вкусу. Слишком холодное — скрадывает аромат и вкусовые нотки.

Чтобы быть точнее:

Классическое игристое: 6-8°C;

Винтажное шампанское: 9-12°C;

Престижное кюве: 10-14°C.

Как хранить шампанское

Темнота — солнечный свет быстро разрушает вкус.

Отсутствие вибраций — бутылка не должна “трястись”.

Стабильная, холодная температура.

Горизонтальное хранение для продолжительного срока.

Быстрое охлаждение

Бутылка из магазина требует около 3 часов в холодильнике, чтобы добраться до идеальной температуры. Хотите быстро? Ледяная ванна с водой и льдом охладит ее всего за 15 минут. Добавляя немного соли, можно еще немного ускорить процесс.

А вот быстрый трюк с мокрым полотенцем и морозильником не стоит попыток — эффект минимальный. Самый простой вариант — приобрести шампанское уже охлажденным в винном магазине и сразу подать в бокалы.

Может ли шампанское испортиться

Да, и это проявляется так:

отсутствие шипучести;

Кислый или уксусный запах;

Потемнение цвета;

Неприятный, тусклый вкус.

Хотя пить испорченное шампанское безопасно для здоровья, вкус будет разочарованием.

Быстрое охлаждение бокалов

Если нужно охладить только бокал, поставьте его в морозильник на 10 минут. Малый объем жидкости и тонкие стенки стеклянного бокала остынут быстрее, чем толстая бутылка.