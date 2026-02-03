Как не испортить продукты во время отключений света: действенные лайфхаки от Клопотенко

Продукты / © Credits

В условиях длительных отключений света перед украинцами остро стоит вопрос сохранения пищевых продуктов. Даже в холодильнике еда может быстро испортиться, если электроэнергия отсутствует более 4 часов. Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился действенными методами, которые помогут продлить срок годности мяса и овощей без специального оборудования.

Об этом кулинарный эксперт рассказал на своей странице в Instagram.

Как спасти мясо

По словам Клопотенко, одним из самых эффективных способов сохранения свежести мяса, в частности куриного филе, является использование солевого раствора. Этот метод позволяет сохранить продукт пригодным для употребления в течение 2–3 дней даже без стабильного охлаждения.

Рецепт раствора:

В миску с водой добавить соль.

Пропорция: на определенное количество воды (чтобы покрыло мясо) нужно около 30 г соли .

Погрузить курятину в полученную жидкость.

«Соль — это натуральный природный консервант. Во-первых, она сделает курицу более плотной и вкусной, а во-вторых, такое легкое засолка продолжает наше время. Если у нас есть свет только 4 часа в день, возьмите и засолите. Она не пропадет, с ней ничего не будет», — объяснил шеф-повар.

Он отметил, что после возобновления электроснабжения такое мясо можно смело готовить — оно уже будет предварительно просоленным.

«Маринад» для овощей

Для продления срока хранения овощей Клопотенко рекомендует использовать смесь горячей воды, уксуса и соли. Такой способ подходит для огурцов и перца.

Эксперт утверждает, что овощи, залитые таким раствором, могут оставаться вкусными и не портиться в течение 3-4 недель.

«По вкусу такие овощи будут как свежие, но сохраненные благодаря специальному раствору», — отметил ресторатор.

Кроме того, Клопотенко напомнил о самом надежном способе хранения витаминов на зиму в условиях веерных отключений — это традиционная консервация. Маринованные и квашеные продукты не требуют низких температур для хранения и пригодятся, когда свежие овощи недоступны или их трудно сохранить.

