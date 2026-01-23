- Дата публикации
Как не испортить продукты во время внезапного исчезновения света
Когда холодильник не работает по несколько часов, обычный ужин может стать причиной серьезного отравления.
Длительные отключения электричества создают серьезные риски для свежести продуктов и вашего здоровья.
ТСН.ua собрал ключевые советы, как правильно хранить пищу в условиях стабилизационных и экстренных графиков, чтобы избежать пищевых отравлений.
Узнайте, как спасти содержимое холодильника, когда электроэнергия отсутствует по несколько часов.
Как хранить еду в холодильнике во время отключений света
В холодильнике продукты могут оставаться безопасными до четырех часов. Если вы будете хранить еду в морозилке — то можете спокойно ее там оставить до 48 часов, при условии ее полной загрузки. В полупустой морозилке еда будет оставаться безопасной до 24 часов. Главное правило — держите дверцу закрытой.
Когда электричества нет слишком долго, вам необходимо:
поместить в камеру заранее замороженные бутылки с водой или гелевые пакеты;
если электроэнергии нет более четырех часов, сгруппируйте продукты вместе в морозилке — так они дольше будут держать холод.
Как альтернативу, в морозную погоду вы можете использовать балкон или веранду для временного хранения продуктов.
Как готовить еду, когда нет электричества
Старайтесь не делать больших запасов готовой пищи — готовьте на один раз. Съедайте блюда сразу или не оставляйте их при комнатной температуре дольше чем на два часа.
Также важно уделять должное внимание термической обработке продуктов. В частности, тщательно проваривайте и прожаривайте мясо, яйца и морепродукты. Доводите блюда до кипения (температура приготовления должна быть не менее 70°C).
В частности не следует размораживать продукты при комнатной температуре — делайте это только в холодильнике.
Соблюдайте чистоту на кухне и гигиену рук
Мойте руки перед готовкой и после туалета. Если нет воды — используйте спиртосодержащие санитайзеры или влажные салфетки.
Дезинфицируйте кухонные принадлежности и защищайте продукты от насекомых и грызунов. Овощи и фрукты мойте только чистой водой.
Используйте бутилированную или проверенную воду. Если вы берете воду из неопределенных источников, в таком случае обязательно кипятите ее.
Как понять, что продукты испортились
Если вы сомневаетесь в некоторых блюдах в вашем холодильнике — не пробуйте их и выбрасывайте.
Утилизируйте мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, если они находились без холода более четырех часов. Также избавьтесь от пищи с необычным запахом, цветом или текстурой.
В то же время не все подозрительные продукты нужно выбрасывать, есть и такие, которые можно спасти. К примеру: те, на которых сохранились кристаллы льда или которые имеют температуру не выше +4°C, можно приготовить или заморозить повторно.
Также стоит хранить сырые продукты отдельно от готовых в закрытой посуде, чтобы избежать перекрестного заражения.
Многие эксперты по выживанию в сложных условиях советуют формировать запас продуктов, не требующих хранения в холодильнике: консервы, сухофрукты, хлебцы, сезонные овощи.
Выбирайте товары с малым содержанием соли (менее 1 грамма) и сахара (менее 10 грамм на 100 г продукта).
Покупая продукты, обращайте внимание на ультрапастеризованное молоко и другие товары в тетрапаках, которые дольше хранятся без охлаждения.
Ранее ТСН.ua рассказывал, как выжить в высотке в условиях блэкаута
