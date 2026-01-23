Как не испортить продукты во время внезапного исчезновения света

Как хранить продукты в холодильнике без света / © Getty Images

Длительные отключения электричества создают серьезные риски для свежести продуктов и вашего здоровья.

ТСН.ua собрал ключевые советы, как правильно хранить пищу в условиях стабилизационных и экстренных графиков, чтобы избежать пищевых отравлений.

Узнайте, как спасти содержимое холодильника, когда электроэнергия отсутствует по несколько часов.

Как хранить еду в холодильнике во время отключений света

В холодильнике продукты могут оставаться безопасными до четырех часов. Если вы будете хранить еду в морозилке — то можете спокойно ее там оставить до 48 часов, при условии ее полной загрузки. В полупустой морозилке еда будет оставаться безопасной до 24 часов. Главное правило — держите дверцу закрытой.

Когда электричества нет слишком долго, вам необходимо:

поместить в камеру заранее замороженные бутылки с водой или гелевые пакеты;

если электроэнергии нет более четырех часов, сгруппируйте продукты вместе в морозилке — так они дольше будут держать холод.

Как альтернативу, в морозную погоду вы можете использовать балкон или веранду для временного хранения продуктов.

Как готовить еду, когда нет электричества

Старайтесь не делать больших запасов готовой пищи — готовьте на один раз. Съедайте блюда сразу или не оставляйте их при комнатной температуре дольше чем на два часа.

Также важно уделять должное внимание термической обработке продуктов. В частности, тщательно проваривайте и прожаривайте мясо, яйца и морепродукты. Доводите блюда до кипения (температура приготовления должна быть не менее 70°C).

В частности не следует размораживать продукты при комнатной температуре — делайте это только в холодильнике.

Соблюдайте чистоту на кухне и гигиену рук

Мойте руки перед готовкой и после туалета. Если нет воды — используйте спиртосодержащие санитайзеры или влажные салфетки.

Дезинфицируйте кухонные принадлежности и защищайте продукты от насекомых и грызунов. Овощи и фрукты мойте только чистой водой.

Используйте бутилированную или проверенную воду. Если вы берете воду из неопределенных источников, в таком случае обязательно кипятите ее.

Как понять, что продукты испортились

Если вы сомневаетесь в некоторых блюдах в вашем холодильнике — не пробуйте их и выбрасывайте.

Утилизируйте мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, если они находились без холода более четырех часов. Также избавьтесь от пищи с необычным запахом, цветом или текстурой.

В то же время не все подозрительные продукты нужно выбрасывать, есть и такие, которые можно спасти. К примеру: те, на которых сохранились кристаллы льда или которые имеют температуру не выше +4°C, можно приготовить или заморозить повторно.

Если вы сомневаетесь в пригодности к употреблению некоторых блюд в вашем холодильнике — выбрасывайте их / © Getty Images

Также стоит хранить сырые продукты отдельно от готовых в закрытой посуде, чтобы избежать перекрестного заражения.

Многие эксперты по выживанию в сложных условиях советуют формировать запас продуктов, не требующих хранения в холодильнике: консервы, сухофрукты, хлебцы, сезонные овощи.

Выбирайте товары с малым содержанием соли (менее 1 грамма) и сахара (менее 10 грамм на 100 г продукта).

Покупая продукты, обращайте внимание на ультрапастеризованное молоко и другие товары в тетрапаках, которые дольше хранятся без охлаждения.

