Как не купить поддельные специи: какие из них чаще всего фальсифицируют

Специи представляют собой неотъемлемую часть кулинарии, придавая блюдам уникальные ароматы и вкусы. Однако высокая стоимость некоторых из них побуждает недобросовестных производителей к фальсификации, что не только вводит в заблуждение потребителей, но и может представлять угрозу здоровью. Специалисты рекомендуют обратить внимание на такие специи : их чаще всего подделывают и рассказывают, как обезопасить себя от приобретения некачественного продукта.

Шафран – золото среди специй

Шафран считается самой дорогой специей в мире. Для получения 1 кг данной специи необходимо собрать около 150 000 цветков крокуса, что делает процесс производства очень трудоемким и дорогостоящим. Эта высокая стоимость привлекает фальсификаторов, использующих разные методы для подделки шафрана. Самые распространенные из них – добавление к настоящему продукту таких компонентов, как мак, сафлор, гвоздика или листья календулы, которые обрабатываются красителями для сходства с оригиналом. В некоторых случаях используются даже токсичные красители, представляющие опасность для здоровья потребителей.

Как распознать подделку шафрана

Настоящий шафран обладает сильным цветочным ароматом, а тестовая жидкость – цветочно-землистой вкус. Поддельный шафран может быть безвкусный или иметь горький металлический привкус.

Распознать настоящий шафран поможет тест с водой. Возьмите несколько нитей шафрана и замочите их в горячей (не кипящей) воде на 5-20 минут. Если шафран поддельный, из него получится красный краситель, а нити распадутся. Натуральная специя останется цельной, медленно окрашивая воду в золотистый цвет.

Корица – кассия вместо настоящего продукта

Корица – популярная специя, которая используется во многих кухнях мира. Однако немногие знают, что существует два основных вида корицы: цейлонская (настоящая корица) и кассия (китайская корица). Цейлонская корица имеет тонкий, сладковатый вкус и считается более качественной, тогда как кассия – более дешевая, с более резким и горьковатым вкусом. Недобросовестные производители часто выдают кассию за цейлонскую корицу, вводя потребителей в заблуждение. Кроме того, в молотую корицу могут добавлять кофейную шелуху, картофельную или пшеничную муку, что снижает качество продукта.

Как распознать подделку корицы

Из внешнего вида палочек – палочки цейлонской корицы тонкие, многослойные и легко ломаются. Кассия имеет более толстые, однородные палочки, которые труднее сломать.

Можно попробовать тест с йодом. На порошок корицы нужно капнуть йод и взглянуть на цвет. Настоящая корица окрашивается в голубой цвет, у порошка кассии появляется темно-синий оттенок.

Куркума – краситель со скрытыми примесями

Куркума известна своим ярко-желтым цветом и широко используется в кулинарии и медицине. Однако ее часто фальсифицируют, добавляя к ней крахмал, рисовую муку, мел или даже желтую глину. Для усиления цвета могут использоваться искусственные красители, которые не всегда безопасны для здоровья.

Как распознать подделку куркумы

Добавьте небольшое количество куркумы в воду. Если на дне оседает белый осадок, то в составе есть лишние примеси.

Молотый перец – смесь с нежелательными добавками

Черный, белый, зеленый и красный перец в молотом виде часто подделывают. Производители могут добавлять измельченные семена, шелуху или даже отходы перца, что снижает качество специи.

Как распознать подделку молотого перца