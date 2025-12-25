Как не набрать лишний вес во время новогодних праздников: три совета, которые всегда работают

Праздничные дни ассоциируются с теплыми встречами и любимыми блюдами на обильном столе. Однако именно после праздников многие люди замечают на своей фигуре лишние килограммы. Однако есть хорошая новость: получать удовольствие от застолья можно без ущерба для фигуры. Достаточно лишь соблюдать несколько простых советов диетологов.

Готовьте праздничные блюда в более легкой версии. Большинство традиционных праздничных рецептов можно сделать менее калорийными, не жертвуя их вкусом. Достаточно сменить несколько ингредиентов или способ приготовления. К примеру, тяжелые соусы легко заменяются натуральным йогуртом или сметаной с низким процентом жирности. Жарку на большом количестве масла можно заменить запеканием или тушением. Такие незначительные корректировки существенно снижают калорийность блюд и позволяют есть любимые вкусности без угрызений совести.

Двигательная активность даже в праздничные дни. Праздники — не повод полностью отказываться от физической активности. Даже легкая прогулка после застолья помогает организму быстрее переварить пищу и избежать переедания. Свежий воздух, неспешная ходьба или просто выход на улицу после ужина положительно влияют на обмен веществ и общее самочувствие. Регулярное движение в праздничные дни — простой и эффективный способ поддержать форму без тренажерного зала.