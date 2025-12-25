- Дата публикации
Как не набрать лишний вес во время новогодних праздников: три совета, которые всегда работают
Эти три простых правила помогут встретить новый год с хорошим самочувствием и уверенностью в себе.
Праздничные дни ассоциируются с теплыми встречами и любимыми блюдами на обильном столе. Однако именно после праздников многие люди замечают на своей фигуре лишние килограммы. Однако есть хорошая новость: получать удовольствие от застолья можно без ущерба для фигуры. Достаточно лишь соблюдать несколько простых советов диетологов.
Как наслаждаться вкусными блюдами за новогодним столом и не набрать лишний вес
Готовьте праздничные блюда в более легкой версии. Большинство традиционных праздничных рецептов можно сделать менее калорийными, не жертвуя их вкусом. Достаточно сменить несколько ингредиентов или способ приготовления. К примеру, тяжелые соусы легко заменяются натуральным йогуртом или сметаной с низким процентом жирности. Жарку на большом количестве масла можно заменить запеканием или тушением. Такие незначительные корректировки существенно снижают калорийность блюд и позволяют есть любимые вкусности без угрызений совести.
Двигательная активность даже в праздничные дни. Праздники — не повод полностью отказываться от физической активности. Даже легкая прогулка после застолья помогает организму быстрее переварить пищу и избежать переедания. Свежий воздух, неспешная ходьба или просто выход на улицу после ужина положительно влияют на обмен веществ и общее самочувствие. Регулярное движение в праздничные дни — простой и эффективный способ поддержать форму без тренажерного зала.
Контролируйте употребление алкоголя. Алкоголь часто становится главной причиной лишних калорий во время праздников. Помимо высокой энергетической ценности спиртные напитки усиливают аппетит и снижают самоконтроль. Также алкоголь замедляет метаболизм, поэтому организм хуже перерабатывает жиры. Ограничение количества спиртного или полный отказ поможет избежать переедания и сохранить легкость даже после очень калорийных праздничных блюд.