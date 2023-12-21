Как не нужно украшать комнату и елку: какой рождественский декор, по мнению дизайнеров, устарел

Как украшать помещение и елку на Рождество и Новый год – дело личное, зависит от предпочтений. Но есть определенные тенденции декора – современные и устаревшие, о которых рассказывают дизайнеры.

Какие тенденции рождественского декора устарели

Монохромность

Несколько лет назад в тренде были белые елки с такими же белыми украшениями. Сейчас эта тенденция уже не популярна.

Как отмечает Тайсон Несс, дизайнер интерьеров, для праздничной атмосферы нужны "взрыв цветов и радости... то, что развеет однообразие зимы и поможет создать праздничный дух".

Монохромный декор

Использование для декора большого количества пластика

Пластиковые украшения не только опасны для окружающей среды, но и делают общий декор дешевым с виду. Это не значит, что нужно тратить много денег на дорогие украшения, вместо этого можно выбрать бумажные или деревянные украшения или сделать рождественский декор своими руками. "Мы сосредотачиваемся на менее дорогих изделиях ручной работы с изысканным оттенком", — отмечает дизайнер Артем Кроповинский.

Пластиковый декор

Большие украшения

Выбор больших украшений, возможно, был популярен в последние годы, но эксперты говорят, что теперь это может показаться устаревшим.. Важно учитывать размер пространства, которое вы оформляете: слишком большие предметы декора в маленькой комнате могут перегружать и выглядеть несбалансированно. Украшения большого размера можно заменить меньшими украшениями, которые создадут современный вид. «Большие деревянные украшения отходят на второй план и освобождают место меньшим и уникальным украшениям», — считает дизайнер Кейт Дакворт.

Большие украшения

Использование искусственных листьев для рождественских венков

Искусственные листья, конечно, же можно использовать, но выбор настоящей зелени, без сомнения, создаст гораздо более аутентичный и современный вид. «Выбор природной зелени создаст прохладную и органическую атмосферу праздника», – говорит Артем Кроповинский, сделает простор более естественным.

Рождественский венок

Традиционные цвета

Хотя некоторые люди любят рождественский декор в традиционных цветах, эксперты говорят, что классические рождественские цвета сегодня могут показаться устаревшими. «Очевидные цветовые узоры, такие как красный, белый и зеленый, уже не так популярны, как в прошлые времена», — говорит Кейт Дакворт.

Выбирая цвета для декора, подумайте о том, как они сочетаются с остальным декором вашего дома. Если ваш дом наполнен приглушенными землистыми цветами, продолжит этот тренд в своем рождественском декоре, если вы уже любите смелые оттенки, тогда красочный декор, несомненно, подойдет вашему дому.

Тренды в рождественском декоре 2024 года

Восточная тема и символика Дракона.

Природные материалы и цветовая природа.

Минимализм в оформлении квартиры на Новый год.

Винтажный стиль и ретро украшения для создания атмосферы.

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