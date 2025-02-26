Как не ошибиться в выборе врача: мнение нейрохирурга Генри Марша

По словам медика, выбор врача – это всегда риск.

Легендарный британский нейрохирург Генри Марш, который оценил украинскую хирургию, поделился, как пациенту выбрать хорошего врача, особенно в условиях неравномерного качества медицинских услуг.

В интервью для YouTube-канала Марички Падалко Марш отметил сложности этого выбора, которые актуальны как для Украины, так и для Запада.

По словам медика, у обычного пациента нет возможности объективно оценить профессиональность врача. Он подчеркнул, что пациенты вынуждены доверять своим врачам, поскольку не обладают необходимыми знаниями для обоснованного выбора. Это создает значительный риск, поскольку впечатления от манер общения врача могут вводить в заблуждение.

Марш привел шокирующий пример с британской медицинской истории – Гарольда Шипмана, психопатического убийцу, который являлся врачом и убил около 200 пациентов.

"Как пациенты, мы должны доверять своим врачам, а мы не имеем возможности их оценить. Был тот знаменитый психопатический убийца в Англии, Гарольд Шипман, убивший около 200 пациентов. Но он имел очень хорошие манеры общения, понимаете? Пациенты считали его очень приятным. Только потому, что врач кажется хорошим, это не значит, что он хорош. Это большая проблема в Украине – найти врача, которому можно доверять", – отметил он.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Напомним, во Франции хирурга судят за изнасилование 299 детей. Дело о педофилии назвали самым громким в стране.

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