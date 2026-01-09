Как не отравиться продуктами и какой запас воды нужно иметь в условиях отключений света: советы специалистов

Отключение света

Когда свет выключают надолго, главной проблемой становится не только тьма, но и сохранение пищи и воды. Без постоянного холода в магазинах дома продукты портятся очень быстро, а это прямой путь к серьезному отравлению. Специалисты Госпродпотребслужбы отмечают необходимость соблюдения базовых правил безопасности в условиях энергетической нестабильности.

Как обезопасить себя от некачественных продуктов в магазинах

Главной проблемой при отключении электричества является нарушение температурного режима, который должен быть непрерывным с момента производства продукта до его потребления. Когда у торговых заведений нет резервных источников питания, продукты в холодильниках начинают портиться значительно быстрее.

Эксперты рекомендуют покупателям самостоятельно проверять качество товаров по нескольким признакам.

Во-первых, обязательно смотрите на температурные датчики, обычно установленные на магазинных витринах. Если экран не светится или цифры на нем выше нормы, это знак, что холодильник не работает и покупать в нем ничего не стоит.

Во-вторых, внимательно осмотрите замороженные товары, такие как пельмени, мясо или овощные смеси. Они должны быть жесткими, как камень. Если вы видите, что продукт мягкий или внутри упаковки много льда, значит, он уже размерзался. Повторно замораживать такие вещи нельзя, потому что в них мгновенно размножаются опасные бактерии.

В-третьих, доверяйте своим ощущениям. Перед тем как готовить, проверьте продукт на запах, цвет и плотность. Любое изменение внешнего вида, липкость или удивительный аромат — это главный признак того, что еда испортилась и ее лучше выбросить.

Создание запаса воды: объемы и маркировка

Эксперты отмечают, что при отключении света водоснабжение часто прекращается из-за остановки насосных станций, поэтому об автономном резерве стоит позаботиться заранее. Важно не просто набрать полную ванну воды, а хорошо организовать ее хранение, чтобы она оставалась безопасной для употребления.

Прежде всего рассчитайте объем запаса так, чтобы каждому члену семьи хватило воды по меньшей мере на 2 и 3 суток. Для питья и приготовления пищи лучше использовать бутылированную воду или предварительно набранную очищенную воду, которую следует содержать в чистых емкостях в темном и прохладном месте. Помните, что солнечный свет и тепло способствуют быстрому размножению микробов в открытой таре.

Обязательно разделяйте запасы по назначению и подписывайте их. Наклейте на бутылки этикетки или подпишите их маркером, чтобы четко различать, где находится питьевая вода, а где техническая, предназначенная для гигиены, мытья посуды или слива. Техническую воду можно хранить в более крупных открытых баках, но питьевая должна быть исключительно в плотно закрытых бутылях.

Такой подход поможет избежать ошибочного употребления опасной жидкости внутрь и позволит рационально использовать имеющиеся ресурсы во время блекаута.

Подготовка домашнего обихода к длительным блекаутам.

Чтобы подготовить свой дом к длительным отключениям света, следует начать с холодильника. Если заранее позаботиться о накоплении холода внутри камеры, можно существенно продлить срок годности продуктов.

Прежде всего, проведите ревизию на полках. Если вы знаете, что скоро отключат электричество, старайтесь первыми съесть самые быстрые продукты. Это касается открытых консервов, йогуртов, сыра и готовых домашних блюд. Чем меньше таких продуктов останется в холодильнике на момент отключения, тем меньше еды вам придется выкинуть.

Кроме того, очень важно поддерживать максимальную заполненность камер, особенно морозильной. Чем больше внутри замороженных продуктов, тем медленнее они будут таять, поддерживая низкую температуру по принципу термоса.

Если в морозилке есть пустые места, заполните их обычными пластиковыми бутылками с водой. После замерзания они превратятся в самодельные аккумуляторы холода, которые еще долго будут отдавать низкую температуру другим продуктам.

Также старайтесь как можно реже открывать дверцу холодильника без надобности. Каждый раз, когда вы заглядываете внутрь, туда попадает тёплый воздух, и температура стремительно растет. Если держать камеры закрытыми, холод сможет сохраняться в течение многих часов, что поможет спасти ваш продовольственный запас.

Соблюдение этих рекомендаций позволит минимизировать риски для здоровья и обеспечить необходимый уровень комфорта даже при отсутствии света и воды.