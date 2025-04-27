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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
22
Время на прочтение
2 мин

Как не погубить урожай помидоров: чем не следует подкармливать грядки с томатами

Опытные хозяева знают, что богатый урожай овощей можно получить, если правильно ухаживать за овощными культурами. И выбор удобрений для растений играет ключевую роль в этом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что нельзя добавлять в лунки во время посадки помидоров.

Что нельзя добавлять в лунки во время посадки помидоров / © pixabay.com

Следует знать, что не всеми удобрениями можно подпитывать почву в момент высадки рассады помидоров. Некоторые из видов подкормки могут негативно повлиять на культуру, она будет болеть или погибнет. А некоторые удобрения лучше вносить спустя некоторое время после посадки рассады. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Мы-Украина», какие удобрения лучше не добавлять в лунки во время посадки помидоров, потому что урожая не будет.

Какую подкормку нельзя вносить во время посадки помидоров, потому что урожая не будет

  • Древесный пепел. Многие хозяева подпитывают грядки золой, ведь она содержит калий, кальций и фосфор. Эти минералы очень полезны для роста и развития культур. Однако следует знать, что это щелочное удобрение, которое раскисляет почву. Если внести его в лунку во время посадки томатов, пепел будет угнетать развитие рассады. Чтобы это удобрение было полезно, его нужно вносить осенью. Можно просто рассыпать по грядке перед перекапыванием. Или приготовить настой: на стакан пепла нужно взять ведро воды, все тщательно размешать и настоять 4 дня. Этим удобрением нужно поливать растения в период вегетации, тогда помидоры будут хорошо расти, а почва почти не изменит своей кислотности.

  • Свежий навоз. Органика очень полезна для всех овощных культур, однако свежий навоз нельзя вносить в лунки во время посадки рассады помидоров. Навоз начнет преть и может обжечь корни томатов, замедлить их рост и даже спровоцировать развитие заболеваний. Свежий навоз можно вносить осенью, чтобы он за зиму перепрел и отдал все полезные вещества земле. А весной можно внести на грядки немного компоста или комплексные минеральные удобрения.

  • Азот. Да, азот крайне необходим для культур, так как способствует наращиванию зеленой массы. Но если его добавить в лунки, он может дать обратный эффект — плоды будут формироваться медленнее, а их вкус будет водянистым. Эксперты рекомендуют вносить азот через 2-3 недели после высадки рассады. Именно в этот период помидоры уже приживутся и нуждаются в усиленной подкормке.

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Дата публикации
Количество просмотров
22
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