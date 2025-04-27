Как не погубить урожай помидоров: чем не следует подкармливать грядки с томатами

Следует знать, что не всеми удобрениями можно подпитывать почву в момент высадки рассады помидоров. Некоторые из видов подкормки могут негативно повлиять на культуру, она будет болеть или погибнет. А некоторые удобрения лучше вносить спустя некоторое время после посадки рассады. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Мы-Украина», какие удобрения лучше не добавлять в лунки во время посадки помидоров, потому что урожая не будет.

Древесный пепел. Многие хозяева подпитывают грядки золой, ведь она содержит калий, кальций и фосфор. Эти минералы очень полезны для роста и развития культур. Однако следует знать, что это щелочное удобрение, которое раскисляет почву. Если внести его в лунку во время посадки томатов, пепел будет угнетать развитие рассады. Чтобы это удобрение было полезно, его нужно вносить осенью. Можно просто рассыпать по грядке перед перекапыванием. Или приготовить настой: на стакан пепла нужно взять ведро воды, все тщательно размешать и настоять 4 дня. Этим удобрением нужно поливать растения в период вегетации, тогда помидоры будут хорошо расти, а почва почти не изменит своей кислотности.

Свежий навоз. Органика очень полезна для всех овощных культур, однако свежий навоз нельзя вносить в лунки во время посадки рассады помидоров. Навоз начнет преть и может обжечь корни томатов, замедлить их рост и даже спровоцировать развитие заболеваний. Свежий навоз можно вносить осенью, чтобы он за зиму перепрел и отдал все полезные вещества земле. А весной можно внести на грядки немного компоста или комплексные минеральные удобрения.