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Как не погубить урожай помидоров: чем не следует подкармливать грядки с томатами
Опытные хозяева знают, что богатый урожай овощей можно получить, если правильно ухаживать за овощными культурами. И выбор удобрений для растений играет ключевую роль в этом.
Следует знать, что не всеми удобрениями можно подпитывать почву в момент высадки рассады помидоров. Некоторые из видов подкормки могут негативно повлиять на культуру, она будет болеть или погибнет. А некоторые удобрения лучше вносить спустя некоторое время после посадки рассады. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Мы-Украина», какие удобрения лучше не добавлять в лунки во время посадки помидоров, потому что урожая не будет.
Какую подкормку нельзя вносить во время посадки помидоров, потому что урожая не будет
Древесный пепел. Многие хозяева подпитывают грядки золой, ведь она содержит калий, кальций и фосфор. Эти минералы очень полезны для роста и развития культур. Однако следует знать, что это щелочное удобрение, которое раскисляет почву. Если внести его в лунку во время посадки томатов, пепел будет угнетать развитие рассады. Чтобы это удобрение было полезно, его нужно вносить осенью. Можно просто рассыпать по грядке перед перекапыванием. Или приготовить настой: на стакан пепла нужно взять ведро воды, все тщательно размешать и настоять 4 дня. Этим удобрением нужно поливать растения в период вегетации, тогда помидоры будут хорошо расти, а почва почти не изменит своей кислотности.
Свежий навоз. Органика очень полезна для всех овощных культур, однако свежий навоз нельзя вносить в лунки во время посадки рассады помидоров. Навоз начнет преть и может обжечь корни томатов, замедлить их рост и даже спровоцировать развитие заболеваний. Свежий навоз можно вносить осенью, чтобы он за зиму перепрел и отдал все полезные вещества земле. А весной можно внести на грядки немного компоста или комплексные минеральные удобрения.
Азот. Да, азот крайне необходим для культур, так как способствует наращиванию зеленой массы. Но если его добавить в лунки, он может дать обратный эффект — плоды будут формироваться медленнее, а их вкус будет водянистым. Эксперты рекомендуют вносить азот через 2-3 недели после высадки рассады. Именно в этот период помидоры уже приживутся и нуждаются в усиленной подкормке.