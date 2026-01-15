Как не потерять интернет во время отключений света

Интернет без света в Украине / © ТСН

Во время массовых отключений электроэнергии интернет в Украине снова становится критически важным — для работы, учебы, связи с родными и получения сигналов тревоги. Впрочем, даже во время блэкаутов оставаться онлайн возможно, если заранее подготовиться.

ТСН.ua собрал советы специалистов, которые помогут минимизировать риск потери связи.

Почему интернет исчезает вместе со светом

Для стабильной работы домашнего интернета нужны сразу несколько условий: питание оборудования в доме абонента, работа сети провайдера и доступность каналов связи. Во время отключений света чаще всего не работает именно домашнее оборудование — роутер или модем, которые без электроэнергии просто выключаются.

Дополнительную проблему создает резкий рост нагрузки на мобильные сети. Когда Wi-Fi исчезает, тысячи пользователей одновременно переходят на мобильный интернет. Это влияет на скорость и стабильность соединения, даже если базовые станции работают на резервном питании. Однако их ресурс ограничен — в среднем до 10 часов, в зависимости от нагрузки.

Как оставаться онлайн во время отключений света

Эксперты советуют в первую очередь позаботиться о резервном питании для домашнего интернета. Для этого используют:

источники бесперебойного питания (UPS);

павербанки с выходом 9-12 В или специальные DC-UPS;

зарядные станции малой мощности.

Для оптоволоконного интернета обычно нужно запитать два устройства — сам роутер и терминал провайдера.

Бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров рекомендовал подключить интернет по технологии xPON. При условии автономного питания домашнего оборудования и стабильной работы сети провайдера такой интернет может работать без света до 72 часов.

В Украине услуги xPON предоставляют более двух тысяч провайдеров, а около половины пользователей уже перешли на эту технологию.

Если домашний интернет недоступен, стоит рационально пользоваться мобильной сетью. Операторы советуют выключать автозагрузку фото и видео в мессенджерах, не пользоваться видеохостингами и по возможности просматривать заранее загруженный контент.

В случае проблем с сетью своего оператора можно воспользоваться национальным роумингом — вручную подключиться к сети другого мобильного оператора без дополнительной платы. Также специалисты советуют иметь SIM-карты разных операторов, особенно если смартфон имеет два слота.

Альтернативные способы оставаться на связи

В ситуациях, когда мобильный интернет и связь полностью исчезают, могут пригодиться офлайн-мессенджеры, которые работают через Bluetooth. Их минус — ограниченное расстояние и необходимость, чтобы поблизости был другой пользователь такого же приложения.

Для получения официальной информации во время полного обесточивания специалисты советуют иметь радиоприемник на батарейках.

Что стоит сделать заранее

Эксперты советуют готовиться к отключениям заранее:

держать заряженными павербанки и резервные источники питания;

хранить важные контакты не только в телефоне, но и на бумаге;

загрузить офлайн-карты;

объяснить близким, особенно пожилым людям, как действовать в случае исчезновения связи.

