Как не прогадать и купить самые сладкие мандарины: 4 способа, которые помогут выбрать спелые фрукты

Уже начался сезон мандарин. Но обычно первые фрукты еще не совсем сладкие и спелые, поэтому очень трудно выбрать такие, чтобы были вкусные и не кислые. Впрочем, есть несколько признаков, по которым можно определить, поспели ли мандарины, или лучше их не покупать. Рассказываем, как правильно выбрать самые сладкие мандарины и не прогадать.

Как правильно выбирать мандарины

Кожица. Ищите фрукты с гладкой и блестящей кожурой. Это указывает на то, что мандарин уже созрел и имеет сладкий насыщенный вкус. Следует избегать фруктов, имеющих тусклую или морщинистую кожуру. Также проверяйте, нет ли на мандаринах дефектов или мягких пятен. Такие признаки свидетельствуют о том, что фрукт испорчен и обладает низким вкусовым качеством.

Ищите фрукты с гладкой и блестящей кожурой. Это указывает на то, что мандарин уже созрел и имеет сладкий насыщенный вкус. Следует избегать фруктов, имеющих тусклую или морщинистую кожуру. Также проверяйте, нет ли на мандаринах дефектов или мягких пятен. Такие признаки свидетельствуют о том, что фрукт испорчен и обладает низким вкусовым качеством. Вес. При выборе возьмите в руки мандарины и сравните их вес. Фрукт, который кажется тяжелее своего размера, наверняка, будет более сочным и вкусным. Дело в том, что большее содержание сока означает, что такой фрукт будет тяжелее и слаще. Если мандарин легок для своего размера, то он имеет крайне мало сока, поэтому будет сухим и невкусным.

При выборе возьмите в руки мандарины и сравните их вес. Фрукт, который кажется тяжелее своего размера, наверняка, будет более сочным и вкусным. Дело в том, что большее содержание сока означает, что такой фрукт будет тяжелее и слаще. Если мандарин легок для своего размера, то он имеет крайне мало сока, поэтому будет сухим и невкусным. Цвет кожуры. Выбирайте фрукты с ярким насыщенным оранжевым цветом. Это свидетельствует о том, что мандарин будет спел и имеет высокое содержание сахара. Если кожица тусклая и зеленоватая, то фрукт будет неспелый и кисловатый.

Выбирайте фрукты с ярким насыщенным оранжевым цветом. Это свидетельствует о том, что мандарин будет спел и имеет высокое содержание сахара. Если кожица тусклая и зеленоватая, то фрукт будет неспелый и кисловатый. Аромат. Спелые мандарины обладают ярко выраженным ароматом, его можно услышать даже на расстоянии. Если аромат отсутствует или плоды вообще имеют неприятный резкий запах, то это свидетельствует о том, что мандарин незрелый.

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