Как не сжечь технику, когда дали свет: энергетики дали важный совет украинцам
Первые минуты после возобновления электроснабжения наиболее опасны для сети и бытовой техники.
Первые минуты после того, как в домах появляется долгожданный свет, являются самыми критичными для энергосистемы. В этот момент тысячи квартир одновременно «оживают», создавая колоссальный скачок напряжения. Энергетики призывают украинцев не спешить и соблюдать «правила 20 минут», чтобы не остаться без электричества снова.
Об этом сообщает Минэнерго.
В первые 2–5 минут после возобновления электроснабжения сеть испытывает шоковую нагрузку. Это связано с физикой работы приборов: при запуске холодильники, бойлеры и электродвигатели потребляют в 2–3 раза больше энергии, чем в обычном рабочем режиме.
Когда это происходит одновременно в тысячах домов, трансформаторы могут не выдержать перегрузки.
«Это может повлечь за собой колебания напряжения, перегрузки и даже повторные аварийные отключения», — предупреждают в ведомстве.
Риск становится максимальным, если потребители одновременно включают самые мощные «пожиратели» энергии: бойлер, электрочайник, утюг и фен.
«Черный список» техники: что отложить на потом
Специалисты составили перечень приборов, запуск которых следует отсрочить как минимум на 20–30 минут после появления света. Пока напряжение в сети не стабилизируется, лучше не включать:
Бойлеры (нагреватели воды);
Стиральные и посудомоечные машины;
Электрические плиты и духовые шкафы;
Электрочайники;
Обогреватели;
Насосная станция и оборудование с мощными двигателями.
Особая просьба касается и бизнеса: офисным центрам и магазинам также советуют не запускать все оборудование одновременно во избежание резких скачков.
Как поступать правильно
Чтобы сохранить собственную технику от сгорания из-за перепадов напряжения и помочь энергетикам удержать систему, следует соблюдать простой порядок действий:
Сначала свет и гаджеты. Сразу после включения можно включать освещение и ставить телефон на зарядку.
Пауза. Подождите 20-30 минут.
Поочередность. Включайте мощные приборы по одному. Например, сначала нагрейте чайник, выключите его, и только затем включайте бойлер или стиральную машину.
Уличный свет. По возможности воздержитесь от наружного освещения фасадов и дворов.
