Как не сжечь технику, когда дали свет: энергетики дали важный совет украинцам

Первые минуты после того, как в домах появляется долгожданный свет, являются самыми критичными для энергосистемы. В этот момент тысячи квартир одновременно «оживают», создавая колоссальный скачок напряжения. Энергетики призывают украинцев не спешить и соблюдать «правила 20 минут», чтобы не остаться без электричества снова.

Об этом сообщает Минэнерго.

В первые 2–5 минут после возобновления электроснабжения сеть испытывает шоковую нагрузку. Это связано с физикой работы приборов: при запуске холодильники, бойлеры и электродвигатели потребляют в 2–3 раза больше энергии, чем в обычном рабочем режиме.

Когда это происходит одновременно в тысячах домов, трансформаторы могут не выдержать перегрузки.

«Это может повлечь за собой колебания напряжения, перегрузки и даже повторные аварийные отключения», — предупреждают в ведомстве.

Риск становится максимальным, если потребители одновременно включают самые мощные «пожиратели» энергии: бойлер, электрочайник, утюг и фен.

«Черный список» техники: что отложить на потом

Специалисты составили перечень приборов, запуск которых следует отсрочить как минимум на 20–30 минут после появления света. Пока напряжение в сети не стабилизируется, лучше не включать:

Бойлеры (нагреватели воды);

Стиральные и посудомоечные машины;

Электрические плиты и духовые шкафы;

Электрочайники;

Обогреватели;

Насосная станция и оборудование с мощными двигателями.

Особая просьба касается и бизнеса: офисным центрам и магазинам также советуют не запускать все оборудование одновременно во избежание резких скачков.

Как поступать правильно

Чтобы сохранить собственную технику от сгорания из-за перепадов напряжения и помочь энергетикам удержать систему, следует соблюдать простой порядок действий:

Сначала свет и гаджеты. Сразу после включения можно включать освещение и ставить телефон на зарядку. Пауза. Подождите 20-30 минут. Поочередность. Включайте мощные приборы по одному. Например, сначала нагрейте чайник, выключите его, и только затем включайте бойлер или стиральную машину. Уличный свет. По возможности воздержитесь от наружного освещения фасадов и дворов.

