Как не уничтожить урожай: садоводам объяснили, когда нельзя поливать растения

Полив / © Credits

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Главная цель садоводов — обеспечить растения достаточным количеством воды. В то же время не менее важно придерживаться правильного времени для полива, ведь именно оно влияет на здоровье культур.

Об этом сообщили эксперты сайта Martha Stewart.

В частности, самое удобное для многих время — вечер — является самым опасным для растений. Влага, которая остается на листьях после захода солнца, сохраняется в течение всей ночи, создавая условия для развития заболеваний. Особенно чувствительными к такому режиму являются культуры с толстыми ворсистыми стеблями и листьями. В случае отсутствия альтернатив, эксперты советуют наладить капельный полив.

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Полив в дневные часы также не является лучшим решением. В жару вода быстро испаряется, а солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях. Это касается особенно обеденной поры, когда солнце наиболее активно.

Наилучшим вариантом считается утренний полив. Именно утром вода постепенно проникает в почву, обеспечивая необходимое увлажнение без пересыхания. При этом листья успевают высохнуть до наступления жары, уменьшая риски развития грибковых болезней. Это особенно важно для культур, которые активно растут, цветут или плодоносят.

Напомним, ранее мы сообщали, когда копать лук 2025 года. Вовремя собранный урожай лучше хранится, не гниет и дольше сохраняет вкус.