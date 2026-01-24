Как не упасть в гололед: топ-5 домашних средств для скользкой подошвы

Обувь / © pexels.com

Зимняя непогода и гололедица превращают обычный поход в магазин или в работу в настоящее испытание. Часто даже качественная и дорогая обувь не выдерживает проверки украинскими тротуарами, поскольку материалы подошвы на морозе затвердевают и становятся похожи на стекло.

Об этом пишет «РБК-Украина».

чтобы избежать травм, не обязательно срочно покупать специализированные ледоходы. Сделать обувь безопасной можно собственноручно, используя простые средства, которые есть в каждом доме.

Почему обувь превращается в коньки

Прежде чем бороться с проблемой, следует понимать ее причины. Часто падение провоцирует не только состояние дорог, но и неправильный выбор обуви:

Материал подошвы: дешевая резина или термопластик при температуре ниже -5°C «дубеют», теряют амортизацию и скользят.

Отсутствие протектора: гладкая подошва без рисунка глубиной минимум 3–5 мм не имеет сцепления с поверхностью.

Загрязнение: грязь и соль забивают канавки протектора, превращая подошву в гладкую поверхность. Поэтому обувь следует мыть после каждого выхода.

Топ-5 методов для надежного сцепления

Большинство домашних лайфхаков базируются на создании дополнительного трения или «наждачного» эффекта.

Лейкопластырь. Это самый быстрый метод экстренной помощи. Необходимо наклеить два куска тканевого пластыря крест-накрест на сухую подошву (на носок и пятку). Ткань цепляется по микронеровности льда.

Суперклей и песок. Один из самых долговечных методов. На чистую подошву нанесите клей «сеткой» или зигзагом, а сверху обильно присыпьте сухим песком. После высыхания образуется стойкий абразивный слой.

Наждачная бумага. Существует два варианта: натереть подошву грубым наждаком, чтобы сделать ее шершавой, или наклеить кусочки водостойкой наждачной бумаги непосредственно на каблуки и носок.

Сырой картофель. Если выйти нужно немедленно, а под рукой нет инструментов, поможет обычный картофель. Натрите подошву свежим срезом корнеплода. Выделяющийся крахмал создает тонкую пленку, которая временно уменьшает скольжение.

Носки. Способ, который выглядит странно, но работает безотказно. Нужно натянуть старые, желательно толстые шерстяные носки поверх обуви. Это обеспечивает отличное сцепление со льдом.

Чего категорически нельзя делать

В интернете распространяются советы, которые могут не только помочь, но и испортить обувь.

Лак для волос: Он создает тонкую пленку, которая на морозе становится еще скользкой.

Вкручивание саморезов Этот метод подходит исключительно для толстой подошвы рабочей обуви. Обычные городские сапоги вы рискуете сделать дырявыми или повредить супинатор.

Нагрев феном: Попытка размягчить резину теплом может привести к разрушению структуры материала, из-за чего подошва просто лопнет на холоде.

Напомним, на фоне холодов Минздрава и врачи призывают украинцев соблюдать правила безопасного согревания: одеваться слоями, употреблять теплую калорийную пищу, обустраивать одну из самых «теплых комнат» в доме и избегать использования открытого огня. Медики также предостерегают, что алкоголь не согревает, а только повышает риск переохлаждения и отравления угарным газом.