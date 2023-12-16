Как не выглядеть старой теткой в 50 лет: запомните нюансы и носите черный цвет правильно

Черный цвет остается любимым в гардеробе многих женщин. Но после 50 лет нужно быть максимально осторожным, чтобы не состарить свой образ.

В таком возрасте черный создает сильный контраст с цветом кожи, поэтому делает морщины на лице более заметными. Это значит, если неправильно составить образ в целом, можно на 10 лет старше.

Однако это вовсе не означает, что нужно полностью отказаться от черного цвета. Просто важно уметь его правильно носить.

Отдавайте предпочтение классическим фасонам

Как носить черный после 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

Распространенной ошибкой является считать, что черный цвет всегда делает человека более стройным. В самом деле, в черном недостатки фигуры могут стать еще более заметными. Ключевое значение в создании идеального образа в черном цвете после 50 лет — правильно подобранный крой и размер одежды. Классические фасоны всегда хорошо "садятся" по фигуре, поэтому их нужно выбирать в первую очередь.

Держите черный подальше от лица

Как носить черный после 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

На его фоне лицо будет выглядеть бледным. Если же поместить между черным и кожей лица какой-либо другой цвет, эта проблема будет решена. Такую важную роль может сыграть как "акцент": яркий платок или шарф, так и аксессуар: бусы. Также можете одевать под черный блейзер блузку или джемпер другого цвета.

Выбирайте вещи черного цвета с принтами

Как носить черный после 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

Это еще один замечательный способ носить черный цвет после 50 и не выглядеть "тетушкой". Выбирайте вещи с одноцветным принтом или разноцветным рисунком. Но обращайте внимание, чтобы большая часть образа была в черном оттенке.

Играйте с текстурой и текстурой ткани

Как носить черный после 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

Благодаря текстуре образа можно добавить объемности, сделать его более интересным и молодежным. Самый легкий способ – добавить одежду с перьями, бахромой, складками или мехом. Например, соедините меховой жакет с классическими черными брюками, или черную вололазку и юбку плиссе. Такой даже монохромный образ не будет выглядеть слишком скучно.

Сочетание черного и денима

Как носить черный после 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

Такое сочетание неподвластно времени. Выбирайте любые оттенки джинса: от голубого до темно-синего. Что бы вы ни одели с черным цветом: джинсы, юбку или джинсовую куртку — такой образ будет выглядеть одновременно изысканно и просто.

Черный с декоративными элементами

Как носить черный после 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

Как и с текстурой, наличие разных декоративных элементов помогает сделать черный образ более объемным. Вы можете выбрать либо расшитый бисером пиджак, либо металлические заклепки или блестки на платье. Главное, чтобы эти акценты разрушили монотонность черного образа, сделав его более интересным и приятным.

Добавьте цветовые акценты

Как носить черный после 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

Если просто сочетать черный цвет с одеждой других оттенков, можно получить шикарный образ с минимальными усилиями. К примеру, в холодное время года добавьте коричневый тренч, который сделает силуэт визуально стройным. Также можно "разбавить" черный образ цветными аксессуарами: сумки, перчатки, шапки, пояса. Главное подбирать насыщенные цвета.

Играйте с разными оттенками

Как носить черный после 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

Если к черному ансамблю добавить антрацитовый, серый, темно-серый, ваш образ будет выглядеть менее сурово. Благодаря цветовым нюансам образ значительно смягчится и не будет разрушен.

Соедините черный с синим

Как носить черный после 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

Синий и черный цвета идеально сочетаются друг с другом. Вот почему деним выглядит так хорошо вместе с обычной черной водолазкой. Помимо джинсов можно добавить к образу другие вещи синего цвета. Лучше размещать их поближе к лицу. Увидите, ваш образ сыграет новыми красками.

Не забывайте о черно-белой классике

Как носить черный после 50 лет / Фото: Фото из открытых источников

Такой образ точно никогда не устареет, ведь сочетание двух цветов создает изысканную элегантность в любом возрасте. Если вы хотите собрать стильный образ черного цвета, обязательно добавьте белую деталь. Будь то белая рубашка или белые брюки. Еще одна удачная комбинация – одежда в черно-белую полоску. Виг всегда выглядит свежим.

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