Как не замерзнуть в квартире без отопления: пять эффективных способов для тяжелой зимы

Эксперт поделилась действенными методами обогрева квартиры зимой без отопления. Они не стоят дорого, но эффект от них заметен.

Учитывая неутешительные прогнозы о возможных обстрелах Россией нашей критической инфраструктуры, что приведет к отключению света и проблемам с отоплением, следует уже сейчас подумать, как мы будем обогреваться зимой.

О пяти способах, которые помогут пережить зиму в квартире без отопления, рассказала блоггер Кесси, ведущая блог "Frugal Family".

Когда температура на улице и в доме начинает падать, следует придерживаться нескольких важных правил.

Прежде всего, не забывайте о важности использования природного тепла. Кесси рекомендует держать шторы открытыми, чтобы получить больше тепла от солнечных лучей, но, их лучше закрывать, как только на улице начинает темнеть. Убедитесь, что ваши гардины подбиты крепкой тканью, которая будет сохранять тепло.

Важно заблаговременно обнаружить сквозняки в квартире и избавиться от них. Кесси отмечает, там где холодный воздух проникает в дом, теплый, напротив, выходит из него. Она дает несколько практических советов, например использовать герметик для окон, клейкую ленту для изоляции некоторых участков и дверные стопоры.

Выработать тепло, говорит Кэсси, помогает получасовая физическая тренировка дома. Вы можете использовать онлайн-видео или при наличии оборудования, в частности, велотренажер.

Прекрасным решением станет многослойность в одежде. Это быстрый способ согреться без отопления. Дополнительная одежда не только помогает согреться, но и отлично удерживает тепло между собой. Особенно важно, чтобы ноги оставались в тепле. Поэтому не забудьте приобрести теплые вязаные носки. Дополнительно можно использовать одеяла, пледы и другие подобные вещи.

Также Кесси предлагает по возможности больше времени проводить на верхних этажах, если вы живете в частном доме. Тепло всегда поднимается вверх, поэтому в таких помещениях лучше отдыхать и даже работать. Попытайтесь перенести свой рабочий стол на верхние этажи, чтобы вам было теплее.

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