Как незаметно проверить, действительно ли вы нужны мужчине: три секретных психологических трюка

Как проверить чувство мужчины. / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

В отношениях важно чувствовать, что вы не просто рядом, а действительно занимаете самое главное место в сердце своего мужчины. Но вопрос «Ты меня любишь?» звучит слишком прямолинейно, а иногда и вовсе не дает правдивого ответа. Именно поэтому психологи предлагают использовать деликатные способы, которые покажут подлинное отношение мужчины — без давления и манипуляций.

Легкая пауза в общении — смотрим на реакцию

Психологи называют это «тестом на вовлеченность». Попытайтесь сделать небольшую естественную паузу в общении: не писать первой несколько часов или не начинать разговор вечером, как обычно.

Что показывает реакция:

Реклама

если вы действительно важны — мужчина сам выйдет на контакт;

если он волнуется за вас — это признак искренней привязанности;

если делает вид, что не заметил, эмоциональное включение может быть слабым.

Незаметный запрос в поддержку

Это простой способ проверить, готов ли мужчина вкладываться в отношения. Попросите о небольшой, но конкретной помощи:

подвезти, когда удобно;

что-то посоветовать;

помочь решить какую-либо проблему.

Человек, которому вы нужны, реагирует не по долгу, а искренне. Он пытается облегчить вам жизнь, даже если занят. Равнодушие в таких мелочах — это очень выразительный сигнал.

Тест «эмоционального зеркала»

Психологи подчеркивают: если мужчина действительно ценит женщину, он безотчетно подстраивается под ее эмоциональное состояние. Попытайтесь сделать так: будьте немного молчаливее или спокойнее, чем обычно, без драм и нотаций.

Наблюдайте:

Реклама

он спросит, все ли с вами в порядке;

попытается поддержать;

заметит малейшие изменения в эмоциях.

Это один из наиболее точных маркеров глубокого расположения. Человек, которому вы важны, не будет игнорировать ваше эмоциональное состояние.