Как норвежцы отапливают свое жилье без каминов и радиаторов: в их домах тепло даже в лютые морозы

Как норвежцы отапливают свои дома / © www.freepik.com/free-photo

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В Норвегии холодная зима — привычная часть жизни, поэтому вопросы сохранения тепла в доме здесь решают комплексно. Норвежцы не полагаются только на мощные обогреватели: немаловажную роль играют теплоизоляция дома, тепловые насосы, электрическое отопление и вентиляция с возвратом тепла. Само сочетание этих решений помогает поддерживать комфортную температуру даже тогда, когда на улице сильный мороз.

По данным государственного ресурса Norwegian Energy, в Норвегии установлено более миллиона тепловых насосов. А отопление жилья в основном обеспечивается электроэнергией. То есть секрет норвежских домов не в полном отказе от отопительных приборов, а в том, чтобы тратить меньше энергии и эффективнее использовать производимое тепло.

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Тепловые насосы вместо традиционного отопления

Один из самых распространенных способов обогрева норвежских частных домов — воздушные тепловые насосы. Наружный блок забирает тепло из окружающего воздуха, а внутренний передает его помещению. Даже при низкой температуре на улице такая система может работать эффективнее обычных электрических обогревателей.

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Тепловой насос не создает тепло непосредственно из электроэнергии, а переносит его из одной среды в другую. Благодаря этому на единицу потребленной электроэнергии он может отдавать в здание в несколько раз больше тепловой энергии, хотя фактическая эффективность зависит от погоды и оборудования.

В небольших комнатах и ванных также используют электрический теплый пол. Он нагревает поверхность под ногами и создает комфортное чувство без больших радиаторов на стенах.

Почему норвежские дома не выпускают тепло

Еще один важный принцип — качественная теплоизоляция. В современном домостроении Норвегии большое значение имеют утепленные наружные стены, крыша и пол, энергоэффективные окна и герметичные двери.

Это позволяет уменьшить потери тепла из-за ограждающих конструкций и щелей. Ведь даже самая мощная система отопления не обеспечит экономного обогрева, если теплый воздух будет постоянно выходить наружу.

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Важную роль играет и вентиляция с рекуперацией тепла. Она обеспечивает поступление свежего воздуха, одновременно используя тепло выводимого из помещения воздуха для подогрева холодного приточного потока. Благодаря этому комнаты проветриваются без столь значительных теплопотерь, как при длительном открывании окон зимой.

Какие норвежские решения можно использовать дома

Не обязательно строить новый дом, чтобы позаимствовать часть скандинавского подхода. Начать можно с устранения щелей вокруг окон и дверей, утепления чердака, проверки уплотнительного состояния и установки плотных штор. В то же время нельзя перекрывать вентиляционные отверстия: свежий воздух необходим для здорового микроклимата.

Если планируется модернизация отопления, следует оценить целесообразность теплового насоса. Его эффективность зависит от теплоизоляции дома, площади помещений, климата и стоимости электроэнергии.

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