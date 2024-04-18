Как носить черный цвет: стилисты назвали 7 самых распространенных ошибок, которые совершают женщины

Черная одежда – это отличный выбор для создания эффектных образов. Есть и недостаток – он более капризный, чем кажется. Следует подбирать правильные оттенки, крой, текстуру и соблюдать правила комбинаций красок.

Модные эксперты рассказали изданию Bestlife, какие ошибки в ношении черной одежды могут испортить образ.

Сочетание черного и темно-синего

Стилисты советуют избегать сочетания черного и темно-синего цвета в одежде. Эти цвета слишком похожи, чтобы хорошо контрастировать, но все же не идентичны, и это создает путаницу, — объясняет стилистка Саника Ду. — Вместо темно-синего цвета сочетайте черный с лазурным или более светлым небесно-голубым”.

Фото: Instagram @jelenasimeonova

Черное с ног до головы

Хотя черный тотал-лук может выглядеть роскошно, если правильно подобрать одежду, эксперты сходятся во мнении, что для большинства людей этот образ слишком суров, особенно с возрастом. "Полностью черный ансамбль может размыть ваш образ или создать тяжелый, громоздкий вид", — говорит Ду.

Эксперт из стиля Вивьен Десюрмон отмечает, что черный цвет может выглядеть тусклым без контрастных элементов. «Попробуйте добавить яркие цвета, чтобы разбавить монотонность, — предлагает она. — Например, дополните наряды ярким шарфом или эффектными украшениями».

Фото: Instagram @jelenasimeonova

Попытка казаться незаметной

Черный цвет может означать элегантность, серьезность и авторитет, но проблема в том, что многие женщины носят черный цвет, чтобы что-то скрыть, – говорит Элизабет Льюис, основательница и генеральный директор Brand, Style & Bloom. – Мой лучший совет носить черное – делать это намеренно”.

Стилистка рекомендует смешивать черный с другими цветами, подчеркивающими настроение и индивидуальность.

«Красный может означать страсть, а желтый внушает оптимизм, — объясняет она. – Зеленый может означать гармонию и богатство, а синий – доверие. Подумайте о том, чтобы добавить некоторые из этих цветов в свои наряды, чтобы более полно выразить себя, особенно если вы привыкли носить только черное”.

Пренебрежение аксессуарами

Аксессуары придают изюминку любому наряду, и они особенно важны, если в нем много черного цвета. “Отсутствие аксессуаров может сделать образ незавершенным, – объясняет Десюрмон. — Попытайтесь добавить ремень, шляпу или сумочку, чтобы улучшить свой образ».

Фото: Instagram @jelenasimeonova

Игнорирование текстуры

Стилисты советуют использовать разные текстуры тканей, когда вы носите несколько черных вещей. Это придаст образу глубины, сделает его более интересным. "Текстуры нарушают однородность, делая ансамбль визуально более привлекательным", — говорит Саника Ду.

Фото: Instagram @jelenasimeonova

По возможности старайтесь использовать контрастные текстуры. Например, попробуйте сочетать черный бархатный топ с черными джинсами или черный атласный шарф с черным хлопковым платьем-футболкой.

Сочетание не совпадающих оттенков

Существует множество различных оттенков и тонов черного цвета – одни более теплые или более холодные, другие более глубокие или приглушенные. Смешивание разных цветов темного может быть неудачным решением, нарушая целостность вида. Если вам необходимо объединить разные черные вещи, они должны иметь одинаковый оттенок, или совершенно разные текстуры и ткани, чтобы расхождение выглядело намеренно.

Игнорирование своего типа фигуры

Черный цвет выгодно подчеркнет фигуру, только если носить его стратегически. Если у вас грушевидная фигура с более широкими бедрами, стилисты рекомендуют акцентировать внимание на верхней части тела с помощью яркого цвета или заметного принта. Черная юбка или брюки при этом уравновешивают пропорции.

Фото: Instagram @jelenasimeonova

Для тех, у кого фигура в форме перевернутого треугольника, черный следует носить в верхней части тела, добавляя объем, цвет или игривый принт в области бедер.

Женщины с фигурой типа "яблоко" могут носить черное платье длины меди или черный удлиненный жакет, подчеркивая ноги. Уместна будет эффектная пара обуви или яркие аксессуары.

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