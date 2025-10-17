Как новенькие: простой трюк с зубной щеткой вернет подошве снежное белье даже осенью

Как очистить белую подошву осенью / © unsplash.com

Особенно это заметно на светлых кроссовках: как только вы вышли из дома, а уже через несколько часов белоснежная пара превращается в неряшливую, потускневшую обувь. Больше всего страдает подошва — она мгновенно темнеет, а обычная стирка не дает желаемого результата. Кажется, вернуть ему первоначальное белье почти невозможно… но это не так.

Существует простой способ, позволяющий очистить подошву буквально за одну минуту, без сложных средств и длительной стирки.

Что понадобится:

обычное белье в виде геля ,

старая влажная зубная щетка, которую не жалко использовать для уборки.

Как это работает:

Окуните зубную щетку в гелевое белье. Тщательно потрите ею загрязненную подошву, особенно по краям и изгибам. Уже через несколько секунд вы заметите, как темный налет исчезает, а материал светлеет прямо на глазах. Остается только протереть поверхность сухой тряпкой, чтобы убрать остатки средства вместе с грязью.

Готово! Благодаря этому простому лайфгаку можно поддерживать обувь в отличном виде всю осень без регулярной стирки и лишних затрат. Подошва будет оставаться белой, а сами кроссовки прослужат значительно дольше, ведь вы уменьшите нагрузку на ткань и клеевые швы.

Не откладывайте — попробуйте этот метод уже сегодня и убедитесь, что даже в пасмурную осень можно ходить в чистоплотной, стильной и чистой обуви каждый день.