Как нужно мыть волосы, чтобы они держали объем несколько дней: секрет, о котором молчат парикмахеры

Многие женщины сталкиваются с тем, что уже через несколько часов после мытья волосы теряют пышность, быстро прилипают к голове и выглядят неопрятно. Причиной может быть не только тип волос, но и неправильная техника мытья, неудачно подобранные средства или ошибки при сушке. Профессиональные парикмахеры уверяют: чтобы волосы оставались объемными не один день, достаточно сменить несколько привычек. Правильный уход позволяет дольше сохранять легкость прически без ежедневной укладки.

Начинайте с тщательного расчесывания. Перед мытьем волосы обязательно расчешите их. Это помогает удалить остатки средств для укладки, пыль и часть природного жира, а также предотвращает сильное спутывание после мытья. Кроме того, шампунь гораздо равномернее распределяется по волосам.

Мойте голову дважды. Именно так поступает большинство профессиональных парикмахеров. Во время первого мытья шампунь очищает волосы от пыли, себума и остатков косметики. Второе мытье уже полностью очищает кожу головы и позволяет активным компонентам шампуня подействовать максимально эффективно. Благодаря этому волосы дольше остаются свежими и лучше держат прикорневый объем.

Наносите шампунь только на корни. Не следует распределять шампунь по всей длине волос. При смывании пена самостоятельно очистит пряди. Такой подход помогает избежать пересушивания кончиков и одновременно качественно очищает голову.

Не используйте слишком горячую воду. Горячая вода стимулирует более активную выработку кожного сала. Из-за этого волосы быстрее жирнеют и уже на следующий день могут потерять свежий вид. Парикмахеры рекомендуют мыть голову теплой водой, а в конце процедуры ополоснуть прохладной. Это помогает закрыть кутикулу волос, сделать его более гладкими и блестящими.

Кондиционер наносите правильно. Одной из самых распространенных ошибок есть нанесение кондиционера или маски на корни. Из-за этого волосы становятся тяжелее и быстрее теряют прикорневый объем. Любые питательные средства следует наносить только на середину длины и кончики.

Не держите волосы долго в полотенце. После мытья достаточно аккуратно промокнуть волосы полотенцем. Не стоит сильно тереть его или заворачивать в тяжелый тюрбан на продолжительное время. Влажные волосы особенно уязвимы к повреждениям, а лишнее трение делает его ломкими и пушистыми.

Правильно сушите феном. Именно способ сушки в значительной степени определяет будущий объем. Парикмахеры советуют: сушить волосы, наклонив голову вниз, поднимать пряди у корней круглой щеткой, направлять поток воздуха от корней к кончикам, завершать сушку прохладным воздухом. Такой способ позволяет надолго зафиксировать прикорневый объем.

Не перегружайте волосы средствами. Избыток масел, сывороток и несмываемых кремов может быстро сделать волосы тяжелыми. Если хотите сохранить великолепие прически, используйте легкие текстурные спреи или муссы для прикорневого объема. Наносить их тоже нужно умеренно.

Не прикасайтесь к волосам руками. Привычка постоянно поправлять прическу ускоряет ее загрязнение. На руках всегда есть естественный жир и пыль, быстро переходящие на волосы. Из-за этого оно теряет свежесть гораздо раньше.

Выбирайте шампунь в соответствии с типом волос. Для тонких волос лучше всего подходят шампуни с пометками: для объема, для тонких волос, для жирной кожи головы. Такие средства лучше очищают корни и не отягощают пряди.