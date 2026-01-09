Как нужно пить кофе, чтобы напиток помогал разгонять метаболизм и сжигать жир

Как похудеть с помощью кофе / © Pixabay

Реклама

Кофе давно перестал быть просто утренним ритуалом. При правильном подходе этот напиток может стать естественным помощником для обмена веществ и контроля веса. Однако не каждая чашка кофе работает на пользу фигуре, поэтому важно знать, когда, как и с чем его пить, чтобы получить максимальный эффект.

Почему кофе влияет на метаболизм

Кофеин стимулирует центральную нервную систему, ускоряет сердцебиение и повышает термогенез — процесс, во время которого организм тратит больше энергии. Вот поэтому после кофе возникает чувство бодрости, а обмен веществ временно активизируется.

Как правильно пить кофе, чтобы быстрее похудеть